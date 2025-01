Deswegen steht "Golden Bachelor"-Ute auf jüngere Männer

Dass es mit Golden Bachelor Franz Stärk (73) nicht geklappt hat, ist für Ute (62) gar nicht so schlimm – denn die Verkäuferin steht eigentlich sowieso eher auf jüngere Männer! Wie sie gegenüber der Bild erklärt, seien die nämlich ganz anders als die Herren in ihrem Alter. "Jüngere Männer wirken oftmals dynamischer, abenteuerlustiger und lebensfroher. Sie haben eine gewisse Leichtigkeit und können eine spielerische, entspannte Dynamik in die Beziehung bringen", meint Ute. Darüber hinaus lege sie bei potenziellen Partnern viel Wert auf "Attraktivität, körperliche Fitness und Aktivität."

Bereits in der Datingshow plauderte die 62-Jährige aus, dass sie mal etwas mit einem 29-Jährigen hatte – damals war sie 59 Jahre alt. Gegenüber der Bild verrät sie nun ein paar Details zu der Liaison: "Es war der Geburtstag einer Freundin. Ich hatte ihn zunächst gar nicht wahrgenommen, bis er mich angesprochen hat. Mich hat fasziniert, dass er mich attraktiv und toll fand, unsere Gespräche waren sehr lustig und anregend." Danach hätten sie sich getroffen und es funkte: "Daraus wurden vier schöne gemeinsame Monate."

Für Ute steht fest: Das Alter spielt in der Liebe keine Rolle. "Der Altersunterschied sagt nichts über die Qualität einer Beziehung aus. Wenn du hinter deiner Entscheidung stehst, strahlst du Stärke aus, und dein Umfeld respektiert deine Entscheidung", betont sie gegenüber der Zeitung. Ute nahm an der ersten Staffel von "Golden Bachelor" teil, in der der 73-jährige Franz nach der großen Liebe suchte. Sie entschied sich in Folge sechs dazu, die Kuppelshow freiwillig zu verlassen – zwischen ihr und Franz habe es einfach nicht gepasst.

RTL Franz Stärk und Ute St. beim "Golden Bachelor"

RTL Die "Golden Bachelor"-Kandidatinnen bei der Nacht der Rosen

