Neue Staffel "Die Geissens" verspricht Luxusreisen und Drama

Es dauert nicht mehr lange: Ab dem 6. Januar startet die neue Staffel Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie. Robert Geiss (60) leitet diese schon spannend ein: "Es wird die schlimmste Staffel aller Zeiten - mit viel Drama, aber wir verlieren nie unseren Humor." Auf die Millionärsfamilie kommen einige Herausforderungen zu. Die Familienjacht Indigo Star droht sogar zu sinken. Erst im vergangenen Jahr kam es zum Unfall mit dem Luxusschiff. Zudem wird dieses auch noch Ziel einer Razzia. Für Carmen Geiss (59) sei das alles zu turbulent. "Wir bauen in St. Tropez und Dubai. Nebenbei managen wir 14 Firmen. Ich kann nicht mehr", gesteht die Unternehmerin. Auch Opa Reinhold Geiss und seine Frau Margret machen sich Sorgen. Sie wünschen sich, dass ihr Sohn kürzertreten würde.

Bei so vielen Turbulenzen darf das Vergnügen nicht zu kurz kommen. Natürlich dürfen auch in der neuen Staffel keine Luxusreisen fehlen. Die Familie wird nicht nur in ihrer zweiten Heimat Dubai Halt machen, sondern auch im naheliegenden Abu Dhabi. Dort offenbaren Carmen und Co. Einblicke aus dem Partyleben am Rande eines Formel-1-Rennens. Da sind offensichtlich auch prominente Gäste wie Schauspielerin Xenia Seeberg (57) und Tennisspieler Alexander Zverev (27) am Start.

Inmitten des Luxus und Trubels hat Davina (21) mit Panikattacken zu kämpfen. In Bali soll ihr eine Reinigung helfen, diese zu überwinden. Während der Rest der Familie überzeugt ist, ist ihre Schwester Shania (20) skeptisch, dass die Zeremonie wirklich helfen wird. Zuvor erfuhr ihr Vater in seiner Heilungszeremonie, dass er in einem früheren Leben ein europäischer König war. Es bleibt spannend. Welche Einblicke gewähren die Kult-Millionäre ihren Zuschauern noch aus ihrem Jetset-Leben?

Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss, TV-Stars

Instagram / shaniageiss Davina und Shania Geiss, Reality-Bekanntheiten

