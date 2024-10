Wasser in Dose? Fans verwirrt von neuem Produkt der Geissens

Die beiden Schwestern Shania (20) und Davina Geiss (21) haben bei Instagram das neuste Produkt der Geissens-Familie vorgestellt. Skull Liquid, so der Name, ist ein Quellwasser aus der Dose. Das Design mit Totenköpfen erinnert an Energydrinks oder bunte Limonaden, passt aber zu den typischen Produkten aus dem Hause Geiss. So richtig können die Unterstützer der TV-Familie allerdings noch nichts mit dem Produkt anfangen. "Bei mir gibt es Wasser in der Leitung, da brauche ich das nicht in Dosen kaufen", findet nicht nur ein User in der Kommentarspalte. "Das Getränk braucht doch kein Mensch, das gibts doch zigmal in anderen, sicherlich günstigeren Ausführungen", schließen sich weitere an.

Und dabei haben Shania und Davina sich zusammen mit ihren Eltern Robert (60) und Carmen (59) einiges dabei gedacht. Das Wasser sei "zu 100 Prozent Geiss", betont Mama Carmen im Interview mit Spot on News. Und es sei auch nicht einfach nur Wasser, sondern die einzelnen Versionen seien speziell mit Vitaminen, Koffein und Kollagen versetzt, erklärt Robert. Nach Wein und Likör wollten die Geissens jetzt auch mal "etwas Gesundes" rausbringen. "Wir kommen langsam in das Alter, in dem es ein bisschen mehr Kollagen braucht. Also trinken wir jetzt auch ein bisschen mehr Wasser", betont der Unternehmer weiter.

Das Geschäft ist bei den Geissens Familiensache. Aber vor allem Papa Robert wollte in der Vergangenheit immer wieder, dass seine Töchter sich nicht auf dem Vermögen der Familie ausruhen. In einer Folge der Sendung Die Geissens ärgerte er sich im Frühjahr: "Mir reicht es langsam. Wenn die Kinder jetzt nichts auf die Reihe bekommen, dann müssen wir sie rausschmeißen." Ihren Geschäftssinn scheinen Shania und Davina mittlerweile weiter ausgebaut zu haben. Im Gespräch mit dem Portal betont der Unternehmer heute: "Die Kinder denken jetzt schon über die Rente nach. Dabei haben sie doch grade erst angefangen, das ein oder andere zu kreieren und auf die Reihe zu bekommen."

Davina und Shania Geiss

Robert Geiss mit seiner Tochter Shania Tyra Geiss

