Julian Claßen knutscht mit seiner Palina vor dem Eiffelturm

Julian Claßen (31) ist verliebt – und das teilt der YouTuber gerne mit der ganzen Welt. Auf Instagram lässt er seine Follower regelmäßig an seiner Beziehung mit seiner Herzdame Palina teilhaben. Sein aktueller Post auf der Plattform gehört wohl zu seinen bisher romantischsten. Dabei handelt es sich um einen Clip, der das Paar vor dem hell erleuchteten Eiffelturm in Paris zeigt. Palina hat ihre Beine fest um die Hüften ihres Freundes geschlungen, die beiden schmiegen sich aneinander. Während das französische Wahrzeichen im Hintergrund wie verrückt glitzert, geben sich Julian und seine Partnerin einen tiefen Kuss. Für Julian ist es wohl ein ganz besonderer Augenblick, denn er betitelt die Aufnahmen mit "Perfekter Moment".

Die romantischen Bilder stoßen bei den Fans des Paares auf Begeisterung. "Tolle Aufnahme! Bleibt so, wie ihr seid – einfach traumhaft", lobt ein User, während andere in ihren Kommentaren schrieben: "Oh mein Gott, wie schön ist das denn bitte? Ich heule" und "Viel Glück euch beiden und ein wunderschönes neues Jahr!" oder auch "Ihr seid mein absolutes Traumpaar! Und das Video ist auch einfach perfekt geworden". Die Community überschüttet die Kommentarspalte mit Herz-Emojis und Lob. Sie alle freuen sich sehr für den Ex-Partner von Bibi Heinicke (31) und seine neue Partnerin.

Paris ist der letzte Halt auf einer scheinbar ziemlich langen Liste von Urlaubsorten: Wie Julian über die vergangenen Wochen immer wieder geteilt hatte, waren die beiden Turteltauben kürzlich in verschiedenen Städten Amerikas unterwegs gewesen. Zum Beispiel verbrachten sie einige Zeit in Los Angeles: Auf dem Beweisfoto knutschen Julian und Palina vor dem berühmten Hollywood-Zeichen. Aber auch in England konnten sie es nicht lassen und spitzten die Lippen vor dem Big Ben in London.

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Palina vor dem Eiffelturm, Januar 2025

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Palina, Influencer

