Schwangere Hailey Bieber ärgert sich über Scheidungsgrüchte

Hailey Bieber (27) erwartet ihr erstes Kind zusammen mit Popstar Justin Bieber (30). Das Familienglück könnte für die beiden aktuell wohl kaum größer sein. Doch eines wirft immer wieder Schatten auf ihre Ehe: Regelmäßig kursieren Gerüchte um eine Liebeskrise oder sogar eine mögliche Scheidung. "Die Leute haben mir vom ersten Tag an ein schlechtes Gewissen wegen meiner Beziehung gemacht", ärgert sich das Model im Interview mit W Magazine und zählt sich wiederholende Kommentare auf: "'Oh, sie fallen auseinander. Sie hassen sich gegenseitig. Sie werden sich scheiden lassen.' Es ist, als wollten die Leute nicht glauben, dass wir glücklich sind." Hailey habe versucht, sich einzureden, dass diese Spekulationen sie irgendwann weniger verletzen, musste aber einsehen, dass dem nicht so ist.

Auch deshalb wollte Hailey ihre Schwangerschaft so lange wie möglich aus der Öffentlichkeit heraushalten. Die Geheimniskrämerei sei ihr schlussendlich aber zu stressig gewesen. "Ich hätte es wahrscheinlich bis zum Ende verheimlichen können. Aber ich mochte den Stress nicht, meine Schwangerschaft nicht nach außen hin genießen zu können", erklärt die 27-Jährige. Sie wollte auch vor der Geburt die Freiheit haben, normal vor die Tür gehen zu können und ihr "Leben zu genießen". Da die Entbindung des Kindes jetzt nicht mehr in allzu weiter Ferne liegt, wolle sie die nächste Zeit aber vor allem zusammen mit Justin genießen: "Nur wir beide."

Dass ihr erstes gemeinsames Baby unterwegs ist, machten Hailey und Justin Anfang Mai dieses Jahres öffentlich. Auf Instagram teilte die US-Amerikanerin die ersten Bilder mit Babybauch. Nur kurz danach folgten schon die ersten Details zum Mini-Bieber. Ein Insider plauderte aus, dass es sich um ein echtes Wunschkind handelt. "Hailey und Justin sind begeistert, dass sie ein gemeinsames Baby erwarten. Sie haben sich das schon so lange gewünscht und können es kaum erwarten, ihre Familie zu erweitern und ein Kind auf die Welt zu bringen", erzählte die Quelle Entertainment Tonight. Das Geschlecht und potenzielle Babynamen halten die beiden aber erst einmal noch geheim.

Dass die beiden sich so lange Nachwuchs gewünscht haben, sei auch einer der Gründe, weshalb sie die Schwangerschaft so lange geheim hielten. Bei der Verkündung soll Hailey schon im fünften oder sechsten Monat gewesen sein. Ein Vertrauter des Ehepaars erklärte People: "Sie fühlen sich so gesegnet und haben sich auch sehr schützend vor das Baby gestellt – von dem Moment an, als sie es erfuhren." Allerdings sollen Hailey und Justin ihr privates Umfeld schon früh eingeweiht haben. Ihre Freunde erfuhren deshalb auch früh von dem Baby, wurden aber gebeten, Stillschweigen zu bewahren.

So ganz ohne böse Spekulationen ging es dann aber doch nicht. Mit Haileys Baby-News verbreiteten sich schnell diverse Theorien, warum die Tochter von Stephen Baldwin (58) genau jetzt schwanger wurde. "Jetzt kann sie ihn verlassen, denn selbst wenn sie nicht mehr zusammen sind, ist sie für immer an Justin gebunden. Ich meine buchstäblich bis zu dem Tag, an dem sie stirbt. Unabhängig davon, ob sie zusammenbleiben. Das ist ein Geschäft", vermutete ein User auf der Plattform Reddit. Hailey habe bei der Schwangerschaft vor allem einen finanziellen Hintergedanken gehabt. Sie soll allerdings bewusst bis zum richtigen Zeitpunkt gewartet haben, weil sie sichergehen wollte, dass die Beziehung zu dem "Baby"-Interpreten gefestigt ist, so ein Insider zu Us Weekly.

Instagram / justinbieber Justin Bieber und Hailey Bieber im Mai 2024

Instagram / justinbieber Justin Bieber und Hailey Bieber, im Juni 2024

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber

Getty Images Hailey Bieber

