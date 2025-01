Luxus pur: Die Goodie-Bag der Golden Globes 2025 enthüllt

Auch in diesem Jahr sorgt der Veranstalter der Golden Globes zusammen mit dem Luxusmagazin Robb Report wieder für Aufsehen – und das nicht nur auf dem roten Teppich. Die Gewinner und Presenter der Preisverleihung am 5. Januar 2025 dürfen sich auf eine ganz besondere Überraschung freuen: eine Geschenktasche im Wert von einer Million Dollar (ca. 969.000 Euro). Die sogenannte Ultimate Gift Box enthält über 25 luxuriöse Produkte und Erlebnisse, von hochwertiger Kosmetik bis hin zu exotischen Reisen. Damit übertrifft sie sogar die Version des Vorjahres, die mit einem Wert von einer halben Million Dollar (ca. 484.000 Euro) bereits mehr als opulent war.

"Die diesjährige Geschenktasche verkörpert den Gipfel des Luxus und bietet eine außergewöhnliche Reise durch maßgeschneiderte Handwerkskunst, exklusive Erlebnisse und ikonische Marken, die Exzellenz definieren", verriet Luke Bahrenburg, Präsident von Robb Report. Zu den Highlights des edlen Pakets zählen traumhafte Reiseerlebnisse wie ein Aufenthalt in Finnland, um die Polarlichter zu sehen, ein Wellnessurlaub auf den Malediven oder ein Yachtcharter in Indonesien. Aber auch Beauty- und Fashion-Erlebnisse wie ein Stemcell Facelift von Dr. Simon Ourian (58), ein maßgeschneiderter Anzug oder eine LED-Lichttherapie stehen zur Auswahl. Auf eine Goodie-Bag dürfen sich dieses Jahr unter anderem Timothée Chalamet (29), Angelina Jolie (49), Hugh Grant (64), Selena Gomez (32) und Zendaya (28) freuen.

Robb Report betont, dass diese exklusive Sammlung das Beste in Sachen Handwerkskunst, Marken und außergewöhnlicher Erlebnisse verkörpert. Noch lange nach dem Blitzlichtgewitter der Preisverleihung dürfen sich die Stars an ihren individuellen Luxusextras erfreuen. Für Fans der Golden Globes ist das jedoch keine neue Strategie: Bereits im Vorjahr sorgte die großzügige Geschenkaktion für Schlagzeilen. Vom glamourösen Event auf der Bühne bis hin zu den exquisiten Präsenten hinter den Kulissen erinnert dieses Erlebnis erneut an die schillernde Welt Hollywoods und ihre unvergleichliche Extravaganz.

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez bei den Golden Globes, Januar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige