Nach Gerüchten: Marie Reim ist schon länger getrennt

Marie Reim (24) ist offiziell wieder Single. Das bestätigt die Schlagersängerin jetzt in einem Instagram-Post. "All die Gerüchte sind wahr. Ja, ich bin wieder Single – schon seit Längerem!", schreibt die Tochter von Matthias Reim (67). Dass sie das Liebes-Aus erst jetzt bekannt gibt, habe auch einen bestimmten Grund: "Ich wollte erst mal beide Parteien schützen, indem ich die Öffentlichkeit nicht direkt alles zerreißen lasse… Ewig kann ich es in der Branche wohl nicht geheim halten." Traurig sei sie aber nicht. Vielmehr sei sie sehr glücklich mit ihrer Entscheidung, die Beziehung zu ihrem Freund Aleks beendet zu haben.

Ein kritisches Wort konnte Marie sich dann aber doch nicht verkneifen. Sie habe nämlich durch die Trennung einiges lernen können. "Wenn anderen Menschen deine Gefühle egal sind und sie ihr Verhalten nicht ändern, obwohl sie dir damit schaden – dann lass die Leute dir egal werden", erklärt sie und fügt hinzu: "Wahrheit siegt immer! Und gute Intention. [...] Wenn man Sachen loslässt, die einem nicht guttun, kommen zehnmal bessere dafür." Was genau der Grund für das Ende der Beziehung ist, verrät die 24-Jährige aber nicht. Das Leben gehe für sie jetzt weiter.

Schon in den vergangenen Wochen spekulierten Fans im Netz über eine Liebeskrise oder sogar ein Beziehungsende, denn mit einem Mal waren alle Pärchenbilder von Maries Account verschwunden und sie und Aleks entfolgten sich. Noch im November erklärte sie das Verschwinden so: "Alle Beziehungsfotos et cetera sind für euch nicht mehr sichtbar, da ich mich dazu entschlossen habe, meinem Leben derzeit in diesem Bereich mehr Privatsphäre zu schenken." Sorgen sollte sich ihre Community nicht machen – aber schließlich hatten sie wohl doch den richtigen Riecher. Damit endet ihre Liebe zu Aleks nach mehreren Monaten Beziehung – offiziell gemacht hatten die beiden ihre Liaison erst im Juni des vergangenen Jahres.

Instagram / mariereim_official Sängerin Marie Reim und ihr Freund Aleks

Instagram / mariereim_official Marie Reim, Sängerin

