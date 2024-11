Marie Reim gibt Erklärung für gelöschte Paarfotos im Netz

In den vergangenen Tagen gab es wilde Gerüchte um eine Liebeskrise bei Schlagersternchen Marie Reim (24). Sie löschte plötzlich sämtliche Pärchenfotos mit ihrem Partner Aleks auf Instagram. Zudem entfolgten sich die beiden, weshalb Spekulationen um eine Trennung laut wurden. Am Samstag äußerte sich die Sängerin auf der besagten Social-Media-Plattform und stellt in ihrer Story klar: "Alle Beziehungsfotos etc. sind für euch nicht mehr sichtbar, da ich mich dazu entschlossen habe, meinem Leben derzeit in diesem Bereich mehr Privatsphäre zu schenken." Sie betonte, dass sich niemand Sorgen machen solle.

Erst im Juni dieses Jahres teilte die Musikerin ihr junges Liebesglück erstmals mit aller Welt. So machte sie ihre neue Beziehung mit einem romantischen Kussfoto auf Social Media offiziell und postete eine weitere Aufnahme gemeinsam mit ihrem Liebsten, auf der beide wortwörtlich um die Wette strahlten. Darunter schwärmte Marie noch in den höchsten Tönen von dem neuen Mann an ihrer Seite: "Die schönste Zeit meines Lebens habe ich mit dir!"

Nicht nur in der digitalen Welt brachte die 24-Jährige schon mehrfach ihre Gefühle zum Ausdruck, sondern auch in einigen vergangenen Gesprächen mit der Presse. So erzählte Marie noch vor wenigen Monaten in einem Interview mit Bild, wie glücklich sie mit ihrem neuen Freund sei, den sie laut eigener Aussage auf einer Geburtstagsparty kennenlernte. Sie meinte: "Wir sind wirklich sehr verliebt. Für mich ist Aleks der schönste Mann auf der Welt. Er ist wie ich sehr romantisch."

Instagram / mariereim_official Sängerin Marie Reim und ihr Freund Aleks

Instagram / mariereim_official Sängerin Marie Reim mit ihrem Partner Aleks

