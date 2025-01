Sam Asghari zeigt sich an Neujahr verliebt mit seiner Brooke

Sam Asghari (30) verbrachte den Jahreswechsel wohl mit einer Menge Schmetterlinge im Bauch. Der Schauspieler zelebrierte nämlich mit seiner neuen Freundin Brooke Irvine. Auf Instagram teilte er gleich mehrere Silvester-Fotos, die ihn und die Immobilienmaklerin im Urlaub zeigen. Auf den Bildern ist zu sehen, wie sie unter anderem gemeinsam auf einer Palme schmusen. Zudem posieren die Turteltauben für ein romantisches Spiegel-Selfie in schicken Outfits. "Euch allen ein frohes neues Jahr", schrieb Sam zu den Schnappschüssen. Auch in seiner Story gewährte er weitere romantische Einblicke und teilte ein Bild, auf dem er Brooke liebevoll umarmt.

Sam und seine Liebste wurden erstmals im November miteinander in Verbindung gebracht, nachdem sie gemeinsam in der Gegend von Los Angeles gesichtet wurden. Die neue Liebe des 30-Jährigen kommt etwa acht Monate, nachdem die Scheidung von Britney Spears (43) im Mai vergangenen Jahres finalisiert wurde. Mitte Dezember machte Sam schließlich offiziell, dass Brooke die neue Frau an seiner Seite ist. Mit niedlichen Turtelfotos, beispielsweise vom Strand, zeigte Britneys Ex-Mann, wie glücklich er mit der schönen Blondine ist.

In Sachen Liebe schrieb Sam in den vergangenen Jahren viele Schlagzeilen. 2021 verlobte er sich mit Britney. Zuvor gewann diese ihren Vormundschaftsprozess gegen ihren Vater Jamie Spears (72). Sam entpuppte sich in dieser Zeit als große Stütze für die Sängerin. 2022 feierten die beiden schließlich Hochzeit – doch die Ehe hielt nicht lange. Dennoch ist Sam für die Beziehung mit der "Circus"-Interpretin rückblickend sehr dankbar. "Ich wünsche ihr nur das Beste. Sie ist eine wundervolle Person und ein sehr großer Teil meines Lebens. Ich werde unsere gemeinsame Zeit immer wertschätzen", stellte das Model im August gegenüber E! News klar.

Anzeige Anzeige

Instagram / samasghari Sam Asghari und Brooke Irvine

Anzeige Anzeige

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im Juli 2019

Anzeige Anzeige