Shirin David begeisterte Fans mit Auftritt am Silvesterabend

Zum krönenden Abschluss eines sowieso schon erfolgreichen Jahres performte Shirin David (29) zu Silvester am Brandenburger Tor. Dabei gab die Rapperin unter anderem ihren Hit "Bauch, Beine, Po" und die neue Single "Küss mich doch" zum Besten. Ihre Fans waren von dem Auftritt mehr als begeistert. "Es war so iconic, mit dir ins neue Jahr zu starten!", schreibt ein User unter ihrem neuesten Foto auf Instagram. Auch ein weiterer Follower schwärmt: "Die Show gestern war so gut – ich freue mich schon auf die Tour."

Bei der "Celebrate at the Gate"-Party stand Shirin ausnahmsweise einmal nicht allein auf der Bühne. Gemeinsam mit Ski Aggu (27) performte sie erstmals ihr Duett "Atzen und Barbies". Ihre vorherige Veröffentlichung, "Küss mich doch", kam bei den Zuhörern zuletzt nicht gut an. Besonders eine Zeile wurde bei ihren Fans zur Lachnummer. "Posten süße Bikini-Piccys / Auf einer Yachti / Wie Elon Muski", singt die Blondine in dem Song. Ein Social-Media-User scherzte deshalb: "Ihre Songwriter nehmen sie doch Hops!"

Um ihren Fans einen persönlicheren Einblick in ihr Leben zu ermöglichen, arbeitet Shirin seit Monaten an einer Doku für Netflix, die in diesem Jahr auf der Streamingplattform veröffentlicht werden soll. Allerdings kam es dabei vor Kurzem zu Komplikationen. "Ich musste quasi das ganze Team wechseln, das hat mich ungefähr ein halbes Jahr gekostet und jetzt fangen wir wieder an, von vorne zu filmen", offenbarte die 29-Jährige ihren Fans Anfang Dezember im Netz.

Anzeige Anzeige

Action Press / AEDT Ski Aggu, November 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Shirin David, Influencerin und Musikerin

Anzeige Anzeige