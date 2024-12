"Unprofessionell": Shirin David feuert Team ihrer Doku-Serie

Shirin David (29) hält ihr Privatleben eigentlich eher aus der Öffentlichkeit heraus. Für eine Netflix-Dokumentation will die Sängerin jedoch eine Ausnahme machen und Fans einen Einblick hinter die Kulissen gewähren. Dies bringt aber einige Probleme mit sich, wie die Musikerin auf Instagram enthüllt. Obwohl die Dreharbeiten bereits in vollem Gange sind, zieht Shirin die Reißleine – und feuert die Netflix-Mitarbeiter: "Ich musste quasi das ganze Team wechseln, das hat mich ungefähr ein halbes Jahr gekostet und jetzt fangen wir wieder an, von vorne zu filmen."

Aber was ist der Grund für diese drastische Entscheidung? Gegenüber ihren Followern verrät Shirin: "Es sind sehr, sehr viele Dinge unprofessionell gelaufen." Als sie das bisherige Rohmaterial zu sehen bekam, war sie enttäuscht: "Ich hab' gesagt, wenn das die Doku wird, möchte ich sie nicht." Die "Ich darf das"-Interpretin betont ferner, dass sie genau wisse, wie sie sich selbst präsentieren wolle und dass das Gezeigte nicht ihren Vorstellungen entspreche. Ihre Serie ist laut aktuellem Stand für 2025 auf der Streaming-Plattform geplant.

Shirin ist eine der erfolgreichsten Künstlerinnen Deutschlands. Bekannt wurde sie unter anderem durch ihre Präsenz in den sozialen Medien und ihre Rap-Songs. Mit Hits wie "Bauch, Beine, Po", "Gib ihm" oder "On off" eroberte sie die Charts. In diesem Jahr zierte die Influencerin sogar das Cover der deutschen Forbes und gab gegenüber dem Blatt an, bereits über 130 Millionen Euro verdient zu haben.

Instagram / shirindavid Shirin David, Sängerin

Getty Images Shirin David im November 2019

