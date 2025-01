So hat Cathy Hummels mit Ludwig ins neue Jahr gefeiert

Cathy Hummels (36) und ihr Sohn Ludwig (6) haben sich zu Silvester ins Warme begeben: Das Mama-Sohn-Duo verbringt derzeit die Tage rund um den Jahreswechsel in Dubai. In ihrer Instagram-Story berichtete die Moderatorin nun von ihren Feierlichkeiten zu zweit, die offenbar ziemlich unspektakulär ausfielen. Denn Cathy und Ludwig sind schon vor Mitternacht eingeschlafen: "Ein toller Abend. Bis 22:30 Uhr. [...] Ludwig hat es nicht länger geschafft und wir sind Arm in Arm eingeschlafen."

Entspannt ging es für Mutter und Sohn auch am ersten Tag des neuen Jahres weiter. Cathy postete ein Selfie von der Sonnenliege in ihrer Story und schrieb darunter: "So starten wir. Beach, no Make-up, Palme auf dem Kopf und Rätselspaß." Später ließen die beiden ihren Tag noch bei einem kleinen Shoppingtrip und einem anschließenden Dinner mit Cathys Schwester Vanessa Fischer ausklingen.

Dass Sohnemann Ludwig für Cathy die unangefochtene Nummer eins ist, steht außer Frage. Deshalb ist es für die 36-Jährige auch selbstverständlich, dass er ein Mitspracherecht bei der Partnersuche seiner Mutter hat. "Mein Sohn ist ein sehr offener, liebevoller Mensch und er gibt auch jedem eine Chance. Ich glaube, wenn der Partner lieb zu ihm ist, ist er auch lieb zurück", verriet Cathy kürzlich gegenüber RTL.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels in Dubai, Januar 2025

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig, Dezember 2024

