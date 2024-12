Cathy Hummels' Zukünftiger muss ihren Sohn Ludwig überzeugen

Cathy Hummels (36) sehnt sich nach einer neuen Liebe und hofft, dass sie das nächste Weihnachtsfest nicht mehr allein verbringen muss. Die Moderatorin verriet RTL am Rande ihres Benefiz-Events Cathys Charity Christmas in München, dass sie bereit ist für einen neuen Mann an ihrer Seite. Für diesen gibt es jedoch eine wichtige Hürde: ihren Sohn Ludwig (6). Er hat ein Mitspracherecht bei Mamas Partnersuche. "Mein Sohn ist ein sehr offener, liebevoller Mensch und er gibt auch jedem eine Chance. Ich glaube, wenn der Partner lieb zu ihm ist, ist er auch lieb zurück", erzählt die stolze Mutter. Der zukünftige Partner muss also nicht nur Cathy, sondern auch Ludwig überzeugen.

Potenzielle Partner müssen aber noch mehr mitbringen, um ihr Herz zu erobern. Cathy sucht nach einem großen, gut gebauten und sportlichen Mann, der, wie sie selbst, einen aktiven Lebensstil pflegt. "Weil ich selber auch diesen Lifestyle lebe", erklärt sie. Intelligenz und Klugheit sind ihr ebenfalls besonders wichtig. "Ich mag schlaue Männer", betont das It-Girl und plaudert außerdem aus: "Ich habe viele Liebesbriefe bekommen von diversen Männern. Da ist wirklich alles dabei. Es hat mich sehr gefreut und es hat mir geschmeichelt." Doch trotz der vielen Bewerber ist es für sie nicht einfach, Mr. Right zu finden, da sie "sich nicht schnell verliebe."

Seit der schwierigen Trennung von ihrem Ex-Mann Mats (35) im Jahr 2022 konzentriert sich Cathy vor allem auf sich selbst und ihren Sohn. Die gebürtige Dortmunderin ist Moderatorin, Social-Media-Star und Unternehmerin und hat sich ein unabhängiges Leben aufgebaut. Neben ihrer Karriere engagiert sich die TV-Bekanntheit außerdem für wohltätige Zwecke und veranstaltet Events wie Cathys Charity Christmas.

Cathy Hummels, Moderatorin

Cathy Hummels und Mats Hummels im Jahr 2017

