Thomas Gottschalk startet mit Hungerkur ins neue Jahr

Thomas Gottschalk (74) und seine Ehefrau Karina Mroß starten 2025 mit einem besonders strengen Neujahrsvorsatz: Sie machen derzeit eine Detox-Kur, bei der sie sich mit nur 850 Kalorien pro Tag durchschlagen. In einem Instagram-Video, das unter einem festlich geschmückten Weihnachtsbaum aufgenommen wurde, berichtete der TV-Moderator von seiner aktuell kargen Ernährung. Mediziner empfehlen für erwachsene Männer mindestens 2.000 Kalorien, für Frauen 1.600 Kalorien täglich. So fällt die Kalorienzufuhr bei den Gottschalks während ihrer Fastenkur deutlich geringer aus als bei den meisten Menschen – vor allem während der Festtage. Der gebürtige Bamberger wünschte seiner Community außerdem einen guten Rutsch und betonte, dass er im neuen Jahr darauf hofft, 150.000 Follower auf der Social-Media-Plattform zu erreichen. Außerdem freut er sich auf die kommende Bundestagswahl sowie auf seinen 75. Geburtstag, der in wenigen Monaten ansteht.

Für Thomas und Karina sind Entgiftungen längst nichts Neues mehr. Im Gespräch mit Bild erklärte der ehemalige Wetten, dass..?-Moderator, dass das Paar diese Methode bereits mehrfach angewendet hat, um der weihnachtlichen Völlerei entgegenzuwirken. In der Vergangenheit bereitete sich Thomas damit jedoch auch auf größere Projekte vor, unter anderem in einer renommierten Wellness-Klinik in der Schweiz. Große Mengen Wasser und Tee stehen dabei im Fokus, während feste Nahrung weitgehend gemieden wird. "Das Abnehmen ist dabei eigentlich Nebensache", stellte der Entertainer klar.

Nicht nur bei seinen Hungerkuren scheint Thomas auf die Unterstützung von Karina zu zählen: Das Paar, das seit mehreren Jahren offiziell zusammen ist und sich 2024 auf Ibiza das Jawort gab, zeigt sich gern als eingespieltes Team. Während er seit Jahrzehnten als eine der bekanntesten Persönlichkeiten des deutschen Fernsehens gilt, lebt Karina eher zurückgezogen. Gemeinsam scheinen sie aber eine Leidenschaft für bewusste Erholung und Gesundheit zu teilen – sei es bei Ernährungskuren oder gemeinsamen Zeiten in Wellness-Einrichtungen.

Instagram / thereal.thomasgottschalk Thomas Gottschalk und Karina Mroß im August 2024

Getty Images Thomas Gottschalk bei "Menschen, Bilder, Emotionen!" im Dezember 2021

