Versteckt sich diese Botschaft in Herzogin Meghans Beitrag?

Herzogin Meghan (43) feierte vor wenigen Stunden ihr Comeback in den sozialen Medien. Die Ehefrau von Prinz Harry (40) veröffentlichte auf ihrem neuen Instagram-Account ein Video, in dem sie an einem Strand in Richtung Meer läuft, kurz innehält und mit ihrem Finger "2025" in den Sand schreibt. Laut Royal-Expertin Ingrid Seward versteckt sich hinter dem Clip eine Botschaft – denn die einstige Schauspielerin wolle ein starkes Zeichen setzen. "Sie wurden im letzten Jahr von vielen Gerüchten über den Zustand ihrer Ehe verfolgt und darüber, ob Harry glücklich war und warum wir nicht mehr von Meghan gesehen haben. Ich glaube, sie hat erkannt, dass sie das Jahr 2025 mit einer sehr positiven und starken Note beginnen möchte. Sie wissen schon: 'Schaut mich an, ich bin hier. Schaut auf mich und auf das, was ich tue'", erklärt die 77-Jährige gegenüber The Sun.

Bei Meghans Post handle es sich um eine positive Nachricht – sie wolle jedoch, dass alle Augen nur auf sie gerichtet sind. Das sei auch der Grund dafür, dass weder Harry noch ihre zwei Kinder Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) in der Aufnahme zu sehen sind. "Es hat nichts mit ihr und den Kindern oder ihr und Harry zu tun", betont die Autorin und fügt hinzu: "Ich denke, es geht nur um Meghan – 'Ich habe meine Aufgabe als Mutter erledigt. Du wirst meine Kinder nicht sehen'. Sie hat sehr, sehr darauf geachtet, sie aus der Reichweite der Kamera herauszuhalten." Demnach wage die 43-Jährige mit ihrem Beitrag einen Neuanfang, insbesondere, da 2024 in Bezug auf die Presse kein gutes Jahr für sie gewesen sei.

Meghan hielt sich einige Jahre von den sozialen Medien fern. Sie deaktivierte ihren eigenen Account im Jahr 2018, als sie Harry heiratete und Teil der britischen Königsfamilie wurde. Ebenso verlor der gemeinsame Account mit ihrem Liebsten seinen Nutzen, als der 40-Jährige 2020 seinen Rücktritt von den royalen Pflichten verkündete. Am 1. Januar kam dann jedoch die Überraschung: Es tauchte ein Profil mit dem Namen "@meghan" auf, das darauf hindeutete, dass die einstige Suits-Darstellerin nach rund sieben Jahren zurück im Netz ist. Obwohl dem Account weiterhin der verifizierende, blaue Haken fehlt, erklärte bereits ein Insider gegenüber People: "Meghan freut sich darauf, in die sozialen Medien zurückzukehren, um wieder mit Gemeinschaften auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten und aktuelle Informationen über die Projekte zu teilen, an denen sie arbeitet, und mit gutem Beispiel voranzugehen, um zu zeigen, dass soziale Medien Freude und positive Verbindungen schaffen können."

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Archie in Windsor

Getty Images Herzogin Meghan im Februar 2024

