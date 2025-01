Xander Stephinger trauert an Neujahr um seine Großmutter

Dieses Jahr beginnt für den ehemaligen Make Love, Fake Love-Kandidaten Xander Stephinger in tiefster Trauer. Auf Instagram teilt der baldige Vater eine Story mit den Worten: "Ruhe in Frieden, Oma. 17.01.1940 bis 01.01.2025." Augenscheinlich ist seine Großmutter an Neujahr verstorben. Auf dem Foto sind einige Kreuze und Engel sowie ein Teller mit der Aufschrift "Station 1A" zu erkennen. Letzteres lässt vermuten, dass das geliebte Familienmitglied im Krankenhaus gelegen hatte.

Gerührt von den Fanreaktionen, bedankt er sich im nächsten Post. "Danke für all eure lieben und aufmunternden Nachrichten [...]. Ich werde mich die nächsten Tage ein wenig zurückziehen, um das alles verarbeiten zu können", betont Xander. Auf sein Statement bittet er um Verständnis der Follower. Dann wünscht die TV-Persönlichkeit allen anderen einen guten Jahresbeginn: "Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr und hoffe, ihr seid gut reingestartet."

Auch aus dem vergangenen Jahr ist der ehemalige Reality-TV-Teilnehmer nicht mit den besten Erlebnissen herausgegangen. An Weihnachten befand sich seine schwangere Freundin Lilly im Krankenhaus. Auf Instagram verkündete sie: "Seit mehr als zwei Wochen nehme ich schon nicht mehr am Leben teil. Ich gehe vom Bett ins Bad und wieder ins Bett [...]. Deswegen macht es mir auch nichts aus, meinen Tag morgen an Weihnachten wieder im Krankenhaus zu verbringen." Nachdem beide ihre Liebe im Mai 2024 verkündet hatten, folgte kurz darauf die Bekanntgabe des Babyglücks. Doch derzeit muss sich Xander wohl eher sorgen, als sich zu freuen.

Instagram / xander_stephinger Xander Stephinger mit seiner Freundin Lilly, August 2024

Instagram / mrs.lilly___ Xander Stephingers Freundin Lilly im Dezember 2024

