Apanage ab 2025: So viel Geld bekommt Prinzessin Amalia

Prinzessin Catharina-Amalia (21) der Niederlande, auch bekannt als Prinzessin Amalia, hat beschlossen, ab dem 1. Januar 2025 einen Teil ihrer Apanage zu nutzen, die ihr bereits seit ihrem 18. Geburtstag zusteht. Die Kronprinzessin hatte sich zuvor freiwillig entschieden, das Geld nicht in Anspruch zu nehmen. Doch in einem Schreiben an den niederländischen Premierminister Mark Rutte teilte die Tochter von König Willem-Alexander (57) und Königin Máxima (53) mit, dass sie die finanziellen Mittel künftig zur Deckung von Personal- und Sachkosten nutzen wird. Dazu zählen beispielsweise ein Sekretariat sowie eine Unterkunft, die ihr dabei helfen sollen, ihre Aufgaben als Prinzessin zu erfüllen.

Ab diesem Zeitpunkt erhält Amalia eine jährliche Apanage von rund 1,6 Millionen Euro, von denen sie einen Großteil für ihre Verpflichtungen im Dienst der Krone aufwenden möchte, berichtete Bunte. Diese Entscheidung unterstreicht, dass die junge Prinzessin immer mehr Verantwortung für das niederländische Königshaus übernimmt. Schon in den vergangenen Monaten war sie bei wichtigen offiziellen Veranstaltungen zu sehen, darunter ein Staatsbankett für das spanische Königspaar und der Besuch des portugiesischen Präsidenten. Auch bei internationalen Ereignissen wie den Olympischen Spielen in Paris zeigte sich die zukünftige Königin bereits souverän und ließ den niederländischen Athleten ihre Unterstützung zukommen.

Prinzessin Amalia, die hinter verschlossenen Türen ein normales Studentenleben zu führen versucht, wächst zusehends in ihre königliche Rolle hinein. Neben höfischen Pflichten nimmt sie sich auch Zeit für ihre persönliche Entwicklung. In Interviews wurde sie von Insidern schon mehrfach als bodenständig und pflichtbewusst beschrieben. Ihre Eltern, Willem-Alexander und Máxima, haben stets betont, wie wichtig ihnen eine solide Vorbereitung ihrer ältesten Tochter auf die künftigen Aufgaben sei. Mit der Nutzung ihrer Apanage zeigt Amalia, dass sie bereit ist, den nächsten Schritt in ihrem Leben als Kronprinzessin zu gehen.

Getty Images Königin Máxima, Marcelo Rebelo de Sousa, König Willem-Alexander und Prinzessin Amalia, Dezember 2024

Instagram / koninklijkhuis Prinzessin Catharina-Amalia an ihrem 21. Geburtstag, Instagram, Dezember 2024

