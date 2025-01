Das machte Silvester-Auftritt für Maite Kelly so besonders

Maite Kelly (45) hat bei der ZDF-Silvestershow "Willkommen 2025" eine besondere Erinnerung mit den Zuschauern geteilt. Nach ihrem Auftritt am Brandenburger Tor sprach die Sängerin mit den Moderatoren Andrea Kiewel (59) und Johannes B. Kerner (60) über ihre Kindheit als Straßenmusikerin mit der Kelly Family. Dabei erinnerte sie sich daran, wie die Familie oft vor allem in Berlin, etwa am Alexanderplatz, Straßenmusik gemacht habe – dabei aber nicht immer willkommen gewesen sei. "Wir wurden immer rausgeschmissen von der Polizei", erzählte Maite. Dennoch sei das Spielen am Brandenburger Tor damals ein großer Traum gewesen, den sie sich nun erfüllen konnte. Mit einem Augenzwinkern fügte sie hinzu: "Heute bin ich mit Polizeischutz da."

Für Maite ist die Zeit als Kind der Straße nicht nur von schönen Erinnerungen geprägt. In früheren Interviews sprach sie bereits offen darüber, wie hart das Leben als Straßenmusikerin sein konnte. "Es war eine sehr harte, eine brutale Kindheit", sagte sie beispielsweise im BR Schlagerbrunch im Jahr 2022. Die Romantik, die viele mit dem Leben als Straßenmusiker verbinden, lasse sich in der Realität nicht immer wiederfinden. Die Straße sei für Kinder kein Ort, betonte Maite. Doch trotz aller Herausforderungen habe sie in dieser Zeit viel für das Leben gelernt, was sich später auch künstlerisch in ihren Liedtexten und ihrer Musik widerspiegelt.

Maite Kelly, die als zehntes Kind der Kelly Family geboren wurde, stand von klein auf im Rampenlicht. Ihren ersten Fernsehauftritt mit ihrer berühmten Musikerfamilie absolvierte sie bereits im Alter von 10 Tagen. Dass das Familienleben zwischen Tourneen und Straßenmusik nicht immer leicht war, hat Maite, die als Baby ein Loch im Herzen hatte, in Interviews immer wieder betont. Es war eine Zeit, die sie zutiefst geprägt hat. Heute genießt Maite eine erfolgreiche Solo-Karriere als Schlagersängerin und begeistert ihr Publikum mit ihrer Musik.

Getty Images Maite Kelly im Dezember 2021

Getty Images Maite Kelly, Sängerin

