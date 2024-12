Maite Kelly spricht erstmals über Geburtsfehler am Herzen

Sängerin Maite Kelly (45), die bereits im zarten Alter von zehn Tagen ihren ersten Auftritt hatte, sorgte nun mit der Geschichte über ihren Geburtsfehler für verblüffte Gesichter. "Ich habe tatsächlich ein kleines Loch in meinem Herzen, sodass mein Herz ein bisschen größer ist", erklärte Maite nun in der MDR-Talkshow "Riverboat". Auf die erstaunte Nachfrage von Kim Fisher (55) bestätigte sie: "Ich habe wirklich als Baby ein kleines Loch im Herzen gehabt." Die Kelly-Family-Bekanntheit versicherte jedoch, dass alles gut verheilt sei: "Es ist alles zugewachsen, es ist alles gut, ich bin noch da." Niemand habe mehr Grund zur Sorge.

Die Sängerin, die bekannt für ihre lebensfrohe Art ist, ergänzte schmunzelnd: "Ich war immer ein bisschen groovy. Mein Vater sagte, ich bin mit zwei Herzen auf die Welt gekommen." Trotz dieses angeborenen Herzfehlers habe sie sich nie von ihrer Leidenschaft für die Musik abbringen lassen und stehe seit Jahrzehnten erfolgreich auf der Bühne. Neben dieser persönlichen Offenbarung erzählte Schlagerqueen Maite, die sich erst Ende November gegen einen gehässigen Scherz von Thomas Gottschalk (74) wehren musste, auch von ihrer rebellischen Phase in der Jugend.

"Heimlich hatte ich immer ein Piercing, das man ausziehen konnte, weil sonst hätte ich wirklich Ärger bekommen", gab sie zu. Ihr Vater habe immer vor einem Loch in der Nase gewarnt, ein Zugeständnis machte er ihr allerdings: "Ich durfte dann diese unechten überall reinmachen, das war ganz cool." Maite berichtete auch von ihrer Liebe zu verschiedenen Musikrichtungen und wie ihr jemand ganz Bestimmtes dabei geholfen habe, diese zu vereinen. "Und dann kam Roland Kaiser (72) und hat diese zwei Herzen zusammengebracht. Seitdem darf ich alles in meinem Leben musikalisch ausleben, was ich darf und kann", erzählte die 44-Jährige, die sich zum Beginn ihrer "Nur Liebe"-Tour im Januar 2025 vorübergehend von der TV-Bühne zurückzieht, sichtlich stolz.

Getty Images Maite Kelly, Sängerin

RTL Maite Kelly bei "Unter uns"

