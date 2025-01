Donald Trumps Strafmaß wird kurz vor Amtsantritt verkündet

Jetzt steht also fest, wann Donald Trump (78) in seinem Schweigegeldprozess sein Urteil erhält. Der zuständige Richter Juan Merchan legte nun fest, dass am 10. Januar – sprich zehn Tage vor Donalds Amtsantritt als US-Präsident – das Strafmaß verkündet wird. Dafür müsse der Unternehmer entweder im New Yorker Gerichtssaal oder virtuell per Videoschalte erscheinen. Jedoch erklärte der Jurist, wie unter anderem BBC berichtet, dass die Strafe keine sei, die mit einer Haft verbunden sei.

Im vergangenen Mai war Donald wegen Fälschung von Geschäftsunterlagen in 34 Fällen schuldig gesprochen worden. Danach versuchte er immer wieder, seine Verurteilung aufheben zu lassen. Donald und sein Rechtsbeistand argumentierten eine mögliche Aufhebung mit der präsidentiellen Immunität. Mitte Dezember legte der zuständige Richter dann fest, dass der 78-Jährige damit nicht durchkommen würde. Juan Merchan erklärte, dass der US-Präsident nicht dadurch geschützt sei. Dies sei so, da die Aussagen der Zeugen sich "ausschließlich auf nicht amtliches Verhalten bezogen, das keinen Immunitätsschutz genießt", wie New York Times ihn zitierte.

Zehn Tage vor seinem Amtsantritt wird Donald also sein Urteil bekommen. Im November setzte sich der 78-Jährige im Präsidenten-Duell gegen Kamala Harris (60) durch. Der Republikaner sicherte sich die meisten Swing States und konnte sich unter anderem dadurch den Sieg sichern. "Es ist ein politischer Sieg, wie ihn unser Land noch nie erlebt hat. Wir haben Geschichte geschrieben", erklärte er daraufhin seinen Anhängern. Donald wird somit der 74. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika.

Getty Images Donald Trump im Dezember 2024

Getty Images Donald Trump, Unternehmer

