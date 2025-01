Ist Herzogin Meghan für neue Werbeverträge zurück im Netz?

Herzogin Meghan (43) ist zurück in den sozialen Medien. Während das Comeback der Ehefrau von Prinz Harry (40) bei vielen die Frage aufwirft, woher die Entscheidung kommt, ist sich ein Experte sicher: Die Rückkehr sei ein wichtiger Teil einer Strategie, das Interesse an der Sussex-Marke wiederzubeleben und die Kontrolle über ihr Image zurückzubekommen – insbesondere weil die vergangenen zwei Jahre von Misserfolgen wie der Einstellung ihres "Archetypes"-Podcasts und der allgemeinen Enttäuschung über ihre Netflix-Serie "Polo" geprägt gewesen seien. "Meghan will in dem Video entspannt und selbstbewusst wirken und vor allem die Freiheit symbolisieren, die sie angeblich gefunden hat", erklärt der royale Kommentator Richard Fitzwilliams gegenüber Daily Mail. Er fügt hinzu, dass die einstige Schauspielerin und der royale Sohn in eine Phase eintreten, in der es um alles oder nichts gehe: "Wenn ihr millionenschwerer Netflix-Vertrag dieses Jahr nicht verlängert wird, wäre das eine Katastrophe für sie."

Der Marken- und Kulturexperte Nick Ede hat dagegen eine andere Meinung. Er sieht statt der Verzweiflung, Markendeals an Land zu ziehen, darin vielmehr den positiven Versuch, Meghans Glaubwürdigkeit und die Verbindung zu ihren Fans wiederherzustellen. Es handle sich dabei um die Möglichkeit, ihre Wahrheit zu schreiben. "Sie wird das Jahr 2025 als das Jahr betrachten, in dem sie sich selbst neu erfindet und sich zu dem macht, was sie ist. Die sozialen Medien als Plattform zu nutzen, um ihre Persönlichkeit auszudrücken und ihre eigene Geschichte zu erzählen, ist ein positiver Schritt für sie", erklärt er und ergänzt: "Sie versteckt sich nicht [...]. Sie ist sie selbst, und das kann eine großartige Möglichkeit für sie sein, ihr Profil und ihr Vertrauen bei Verbrauchern und Fans zu stärken – und sogar bei Menschen, die sich nicht wirklich für sie interessieren."

In einer Sache scheint sich die Allgemeinheit jedoch sicher zu sein: Hinter Meghans Instagram-Comeback steckt eine Botschaft. Pünktlich zum Jahreswechsel hatte die 43-Jährige einen Clip hochgeladen, in dem sie an einem Strand in Richtung Meer läuft und spielerisch "2025" in den Sand schreibt, bevor sie mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht wieder wegläuft. Royal-Expertin Ingrid Seward sah darin die Intention, ein starkes Zeichen für das neue Jahr setzen zu wollen. "[Meghan und Harry] wurden im letzten Jahr von vielen Gerüchten über den Zustand ihrer Ehe verfolgt und darüber, ob Harry glücklich war und warum wir nicht mehr von Meghan gesehen haben. Ich glaube, sie hat erkannt, dass sie das Jahr 2025 mit einer sehr positiven und starken Note beginnen möchte. Sie wissen schon: 'Schaut mich an, ich bin hier. Schaut auf mich und auf das, was ich tue'", erläuterte sie gegenüber The Sun.

Getty Images Herzogin Meghan mit Prinz Harry in New York, Dezember 2022

Getty Images Herzogin Meghan im August 2024

