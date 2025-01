Matthias Brüggenolte verabschiedet sich tränenreich von AWZ

Matthias Brüggenolte verabschiedet sich nach fast fünf Jahren von der erfolgreichen Daily Soap Alles was zählt: Am 7. Januar wird der Schauspieler ein letztes Mal in der Rolle von Justus Albrecht zu sehen sein. In einem emotionalen Abschiedsinterview erklärte Matthias gegenüber RTL, dass ihm der Ausstieg nicht leichtfalle. "Es war immer etwas ganz Besonderes, hierhin zu kommen. Ich habe mich in den viereinhalb Jahren kein einziges Mal beschwert", verriet er sichtlich bewegt. Seine Rolle erleidet ein tragisches Ende, das bereits im Vorfeld auf RTL+ zu sehen ist. Für die Zuschauer des linearen Fernsehens wird das große Drama jedoch erst am kommenden Dienstag ausgestrahlt.

Seine Figur findet ein tragisches Ende – ein Brand in der Serie wird Justus' Schicksal besiegeln. Wie RTL berichtete, sorgt ein dunkles Kapitel in Justus' Ehe mit seiner Frau Jenny, gespielt von Kaja Schmidt-Tychsen (43), für die dramatischen Ereignisse. Verletzt von seinem Betrug und enttäuscht von ihrer Mutter Simone, die davon wusste, setzt Jenny die Eishalle in Brand. Was sie nicht weiß: Justus befindet sich zu diesem Zeitpunkt im Gebäude und wird lebensgefährlich verletzt. Schwer gezeichnet kommt er ins Krankenhaus, wo er seinen Verletzungen erliegt. Für Matthias selbst seien die Dreharbeiten der letzten Szenen besonders emotional gewesen, wie er verriet: "Das war schon sehr emotional. Ich werde diese kleine Welt vermissen."

Für Matthias endet mit seinem Serienausstieg ein prägender Abschnitt seiner Karriere. Zu den Drehs und dem Alltag am Set habe der Schauspieler eine besondere Verbundenheit aufgebaut, wie er im Interview mit den Worten "Ich fühle mich hier wie ein Fisch im Wasser" ausdrückte. Mit seiner emotionalen Hingabe und lebhaften Darstellung hat der TV-Liebling die Herzen vieler Serienfans gewonnen. Sein Privatleben hält Matthias weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und lässt Interviews selten zu sehr ins Persönliche eindringen, was seine Fans wohl umso neugieriger auf seine zukünftigen Projekte macht.

RTL / Julia Feldhagen Kaja Schmidt-Tychsen, Schauspielerin

RTL+ Kaja Schmidt-Tychsen und Matthias Brüggenolte bei "Alles was zählt"

