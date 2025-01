Moderator Elton würde ohne Gage ins Dschungelcamp einziehen

Moderator Elton (53), bekannt aus erfolgreichen Shows wie Schlag den Star, hat einen ungewöhnlichen Herzenswunsch geäußert: Er möchte unbedingt ins Dschungelcamp! Während der Aufzeichnung seiner neuen Show "Eltons 12", deren Kandidaten der zweiten Ausgabe allesamt schon bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" dabei waren, verriet der Entertainer, dass er ein großer Fan des Formats sei. Reis und Bohnen, Dschungelprüfungen und das Lagerfeuer, all das scheint ihn offenbar sehr zu reizen – so sehr, dass er sogar auf eine Gage verzichten würde. "Ich hätte unfassbar viel Bock, ins Dschungelcamp zu gehen", erklärte Elton voller Begeisterung am Rande der Dreharbeiten für sein neues RTL-Format.

Elton kann sich dabei sogar schon genau vorstellen, welche Rolle er im Camp übernehmen würde: Er sieht sich als "Camp-Papa", der für die anderen Kandidaten da ist, Streit schlichtet und eine Schulter zum Anlehnen bietet. Was die berüchtigten Dschungelprüfungen angeht, zeigt sich der Moderator gelassen. Insbesondere bei den gefürchteten Essensprüfungen seien seine TV total-Erfahrungen hilfreich, wie er im Gespräch mit RTL scherzhaft anmerkte. Allerdings gibt es trotz seines Enthusiasmus einen Haken: Seine Familie und sein Management wären wenig begeistert von diesem Vorhaben.

Elton, der seit Jahren vor allem durch Sendungen wie "Elton vs. Simon" und "1, 2 oder 3" bekannt ist, liebt die Herausforderung. In jungen Jahren sammelte er erste Erfahrungen in der Unterhaltungsbranche, bevor er als Stefan Raabs (58) "Showpraktikant" Kultstatus erreichte. Bei all seinem beruflichen Erfolg steht für ihn jedoch stets seine Familie an erster Stelle. Der zweifache Vater ist für seinen bodenständigen Humor und sein Verantwortungsbewusstsein bekannt – Eigenschaften, die ihn tatsächlich zu einem idealen Dschungelkandidaten und "Camp-Papa" machen würden. Ob er seinen Traum eines Tages verwirklichen kann? Fans würden es ihm ohne Zweifel gönnen.

RTL / Steffen Z Wolff Adriano Salvaggi, Elton und Paul Janke bei "Schlag den Besten"

Getty Images Elton und seine Frau Yvonne Duszat im April 2005

