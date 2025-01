Sie sind die ersten Kandidaten von "Love Is Blind: Germany"

Endlich startet "Love Is Blind: Germany" auf Netflix und 30 Singles werden vom Moderatoren-Ehepaar Christian Wackert und Steffi Brungs in der Kuppelshow begleitet. Insgesamt suchen jeweils 15 Männer und 15 Frauen nach der großen Liebe – nur die interessantesten werden jedoch in der Sendung gezeigt. Die Kandidaten setzen sich aus einer bunten Mischung zusammen: So sind unter anderem die Berliner Jen, Medina, Sally und Hannah mit von der Partie. Aber auch aus anderen Ecken Deutschlands gibt es ein paar Teilnehmer: Die Immobilienmaklerinnen Hanni und Shila sowie Marketingmanager Marcel stoßen beispielsweise aus Köln dazu.

Neben ihnen versuchen auch IT-Projektmanager Pascal, Model Shella, Versicherungsvertreter Tolga und der 27-jährige Ilias ihr Glück. Flugdienstberater Fabio, Kundenbetreuerin Alina und Studentin Alberta wagen sich ebenso in das Dating-Format. Das Küken unter den ersten Teilnehmern ist Daniel. Der Unternehmensberater ist mit 26 Jahren der bisher jüngste Kandidat. Bei welchem der insgesamt 30 Singles es aber letztendlich funkt, können die Fans ab dem 3. Januar auf dem Streamingdienst mitverfolgen.

Das Ziel der Show ist es, sich nur durch Gespräche kennenzulernen. In sogenannten Pods können sich die Teilnehmer miteinander unterhalten und herausfinden, ob die Chemie stimmt. Im ersten Trailer von "Love Is Blind: Germany" sah dies bereits vielversprechend aus. Eine der Single-Ladys schwärmte direkt: "Wir haben eine Verbindung, die spürt man auch durch die Wand." Ein anderer Kandidat verriet wiederum, dass er wegen seines Aussehens als "F*ckboy" abgestempelt werde – somit kommt das Format für ihn gerade richtig.

Netflix Jen, "Love is Blind Germany"-Kandidatin

Netflix Medina, "Love is Blind Germany"-Kandidat

Netflix Sally, "Love is Blind Germany"-Kandidatin

Netflix Hannah, "Love is Blind Germany"-Kandidatin

Netflix Hanni, "Love is Blind Germany"-Kandidatin

Netflix Shila, "Love is Blind Germany"-Kandidatin

Netflix Marcel, "Love is Blind Germany"-Kandidat

Netflix Pascal, "Love is Blind Germany"-Kandidat

Netflix Shella, "Love is Blind Germany"-Kandidatin

Netflix Tolga, "Love is Blind Germany"-Kandidat

Netflix Ilias, "Love is Blind Germany"-Kandidat

Netflix Fabio, "Love is Blind Germany"-Kandidat

Netflix Alina, "Love is Blind Germany"-Kandidatin

Netflix Alberta, "Love is Blind Germany"-Kandidatin

Netflix Daniel, "Love is Blind Germany"-Kandidat

