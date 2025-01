Sydney Sweeney teilt seltenen intimen Moment mit Verlobtem

An Silvester wird um Mitternacht bekanntermaßen geknutscht – ein Grundsatz, den Sydney Sweeney (27) sehr ernst zu nehmen scheint. Die Schauspielerin verbringt den Jahreswechsel zusammen mit ihrem Verlobten Jonathan Davino und einer Gruppe von Freunden. Gefeiert wurde ausgelassen und auf einem Instagram-Foto hält die Euphoria-Darstellerin einen besonderen Moment fest: Während die Freundesgruppe lachend posiert, stehen sie und Jonathan im Vordergrund. Der Filmproduzent wirft seine Liebste schwungvoll zur Seite und küsst sie innig. Sydney strahlt dabei sichtlich glücklich. Ein seltener Anblick, denn eigentlich halten die beiden ihre Beziehung eher privat.

Besonders freuen sich die Fans auch darüber, einen so guten Blick auf Sydneys Verlobungsring zu bekommen. Der funkelt nämlich gut sichtbar an ihrer herunterhängenden linken Hand. Verlobt sind die US-Amerikanerin und ihr Zukünftiger schon seit einigen Jahren – Jonathan ging 2022 nach rund vier Jahren Beziehung vor ihr auf die Knie. Aktuell scheint eine Hochzeit aber noch nicht wirklich in Aussicht. Wie es um die Planung der Feier steht, ist nicht ganz klar, aber zuletzt hielt Sydneys Arbeit sie davon ab, sich damit auseinanderzusetzen. Eine Sache hat sie aber schon sicher: Im April des vergangenen Jahres wurde sie beim Kauf ihres Brautkleides gesehen.

Ob die Fans viel von der Hochzeit mitbekommen werden, ist allerdings fraglich. Sydney erklärte schon häufiger, wie wichtig es ihr sei, ihr Leben außerhalb von Hollywood zu schützen. "Ich würde gerne mein normales Leben teilen, damit die Leute sehen können, dass es nicht nur um Glamour geht. Aber ich kann das nicht, weil ich erstens meine Privatsphäre mag und zweitens die sozialen Medien eine weitere Plattform für das Geschäft sind", erklärte die 27-Jährige 2022 in einem Interview mit Cosmopolitan. Ihr Privatleben öffentlich zu machen, würde bedeuten, gegen die "Integrität des Unternehmens und der Marke zu verstoßen", die sie aufzubauen versuche.

Instagram / sydney_sweeney Jonathan Davino und Sydney Sweeney mit Freunden an Silvester 2024/25

Getty Images Jonathan Davino und Sydney Sweeney, Oktober 2018

