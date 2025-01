Ariana Grande klärt über Sexualität ihrer "Wicked"-Rolle auf

Ariana Grande (31), die aktuell als Glinda in der Filmadaption des Broadway-Hits Wicked zu sehen ist, hat sich erneut zur Sexualität ihrer Figur geäußert und eine lebhafte Diskussion entfacht. In einem Interview mit Variety erklärte die Sängerin und Schauspielerin jetzt: "Glinda und Elphaba lieben sich bedingungslos – aber auf platonische Weise." Zuvor hatte die Künstlerin mit Aussagen wie "Glinda könnte sich noch nicht geoutet haben" gegenüber Gay Times für Aufmerksamkeit gesorgt, aber auch zahlreiche Kritiker auf den Plan gerufen. In den sozialen Medien wurde ihr mehrfach sogenanntes Queerbaiting vorgeworfen – eine Marketingtechnik, die gezielt Gerüchte über eine mögliche Bi- oder Homosexualität streut, um entsprechendes Publikum anzuziehen und Aufmerksamkeit zu generieren.

Neben den aktuellen Aussagen über die möglicherweise sexuell aufgeladene Spannung zwischen ihrer Figur und der grünen Hexe Elphaba gab Ariana auch in der Vergangenheit bereits überraschende Einblicke in die Welt von Oz. Im November betonte sie gegenüber dem britischen Männermagazin Gay Times: "In der Smaragdstadt gleicht jeder Tag einer Pride-Parade. Sogar die Hühner dort sind homosexuell." Zudem verwies sie auf die Originalbücher von L. Frank Baum, in denen das Wort "queer" offenbar häufig verwendet werde. Wie die Schauspielerin jetzt ankündigte, soll die kommende Fortsetzung des Films noch tiefer auf die heiß diskutierte Beziehung zwischen Glinda und Elphaba eingehen – sehr zur Freude vieler Fans.

Ariana, die sich medial bereits mehrfach als LGBTQ+-Verbündete positioniert hatte, äußerte sich in der Vergangenheit immer wieder zu ihrer eigenen Neugier in Bezug auf Geschlechterrollen und sexuelle Orientierung, so Daily Mail. Privat verbringt Ariana aktuell jedoch viel Zeit in der gänzlich heterosexuellen Beziehung mit Partner und "Wicked"-Co-Darsteller Ethan Slater (32). Die Dreharbeiten zu der Musical-Adaption, die in zwei Teilen veröffentlicht wird, schweißten sie laut eigenen Angaben eng zusammen.

Instagram / arianagrande Ariana Grande und Cynthia Erivo, "Wicked"-Darstellerinnen

Getty Images Ariana Grande und Ethan Slater, "Wicked"-Darsteller

