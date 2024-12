Der offizielle Titel für "Wicked"-Fortsetzung wurde enthüllt

Wicked startete nun auch endlich in den deutschen Kinos. Fans des Musicals erwarten bereits voller Vorfreude den zweiten Teil, der am 21. November 2025 folgen soll. Damit kommt die Fortsetzung rund ein Jahr nach dem ersten Teil in die Kinos. Auf Instagram und X wurde nun der Titel des zweiten Teils bekannt gegeben: "Wicked: For Good", benannt nach dem berühmten Duett im zweiten Akt des Musicals von Stephen Schwartz. Der zweite Teil wird die Geschichte der Hexen Elphaba, gespielt von Cynthia Erivo (37) und Glinda, die von Ariana Grande (31) verkörpert wird, fortsetzen.

Der erste Teil des Films dauerte zwar bereits zwei Stunden und 40 Minuten, aber die Geschichte wurde in diesem nur zur Hälfte erzählt. Es wurde entschieden, die Filmadaption aufzuteilen. Dafür gibt es auch einen bestimmten Grund: Im Broadway-Musical "Wicked – Die Hexen von Oz" von 2003 gibt es ebenfalls eine Pause. Damit endet der Kinostreifen exakt an dem Punkt, an dem im Musical das Ende des ersten Aktes markiert wird – mit dem Song "Frei und schwerelos".

"Wicked" erzählt die Geschichte zweier Hexen, deren Rivalität zu einer Freundschaft wurde, die sie für immer verändert hat. Vor allem die Leistung von Ariana und Cynthia begeisterte die Zuschauer. Durch die Teilung des Films sollen die Emotionen und Entwicklungen der Charaktere noch intensiver dargestellt werden. Die Fans des mit dem Tony Award ausgezeichneten Broadway-Musicals können sich so gleich zweimal über ein magisches Kinoerlebnis freuen.

Gareth Cattermole / Staff, Getty Images Europe Der Cast von "Wicked" auf der UK Premiere in London, November 2024

Instagram / arianagrande Ariana Grande und Cynthia Erivo, "Wicked"-Darstellerinnen

