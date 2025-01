Ausnahme: Keiner muss das "Forsthaus Rampensau" verlassen

In Folge elf von Forsthaus Rampensau wird es für zwei Duos wieder eng: Emmy Russ (25) und Cosimo Citiolo (43) sowie Melody Haase (30) und Noëlla Mbomba werden am häufigsten nominiert und müssen somit zittern. Es kommt aber alles anders: Die beiden Oberförster Peter Klein (57) und Yvonne Woelke (45) bekommen einen Brief. "Wir glauben, ihr habt noch nicht gezeigt, was eine echte Rampensau ist. Deswegen bekommt ihr noch eine Chance zu beweisen, dass mehr in dieser Forsthaus-WG steckt. Heute muss niemand gehen. Ihr dürft alle im Haus bleiben", liest der Schlagersänger vor. Der Jubel der Angesägten ist groß. Peter hingegen scheint weniger erfreut zu sein: "Ich hätte kotzen können, wirklich. Ich hab mich so gefreut, dass endlich einer von den beiden rausfliegt."

Ganz aus dem Schneider sind die zwei Teams aber nicht – sie müssen trotzdem im Rein-Raus-Spiel antreten. "Beide Couples sind aktuell angesägt. Doch das könnt ihr mit diesem Spiel ändern. Die Gewinner sind sofort wieder zurück im Rennen um den Titel Forsthaus Rampensau Germany. Das Verliererteam bleibt angesägt und kann sich im nächsten großen Spiel nur endsägen – nicht safen", heißt es weiter in der Botschaft. Das besagte Spiel fordert Feingefühl: Abwechselnd müssen Gewichte geschätzt werden. Zwei von drei Runden können Melody und Noëlla für sich entscheiden und müssen somit nicht weiterhin zittern. Für Emmy und Cosimo heißt das, dass sie im nächsten Spiel doppelt Gas geben müssen.

Ob sich die beiden Castingshow-Bekanntheiten allmählich daran gewöhnen, auf der Abschussliste zu stehen? Schon beim ersten Ansägen traf es Melody und ihre Model-Freundin hart. Im Exit-Game gegen Gina Alicia und Luisa Krappmann (23) konnten sich der DSDS-Star und Noëlla aber ebenfalls durchsetzen und sicherten somit ihren Verbleib in der österreichischen Berghütte.

©Joyn Emmy Russ und Cosimo Citiolo im "Forsthaus Rampensau" 2024

AEDT / ActionPress Melody Haase, TV-Bekanntheit

