David Beckham ist erneut nicht zum Ritter geschlagen worden

David Beckham (49) gehört zweifellos zu den bekanntesten Gesichtern des britischen Sports. Doch erneut ging der einstige Fußballstar bei der Vergabe der Ritterwürden leer aus. 2003 hatte David für seine Verdienste im Fußball den Offiziersorden erhalten, doch der Ritterschlag blieb ihm bislang verwehrt. Mirror berichtet, dass die Entscheidung über die Vergabe polarisiert – besonders in den sozialen Netzwerken diskutieren Fans und Kritiker leidenschaftlich. Dabei wird auch eine alte Kontroverse aus 2017 wieder hervorgeholt: Damals sickerten E-Mails von David durch, in denen er die Auszeichnungspraxis scharf kritisierte.

David soll die Verantwortlichen als "undankbare A****löcher" bezeichnet und behauptet haben, dass er es als Amerikaner längst zum Ritter gebracht hätte. Besonders seine Bemerkungen zur Sängerin Katherine Jenkins (44), die für ihren Einsatz bei Wohltätigkeitsveranstaltungen mit dem britischen Verdienstorden OBE ausgezeichnet worden war, stießen damals auf Kritik. In seinen Mails soll David geschrieben haben: "Wofür wurde Katherine Jenkins der OBE verliehen? Weil sie beim Rugby gesungen und die Truppen besucht hat. Verdammter Witz." Der Ex-Mittelfeldspieler behauptete allerdings, einige der durchgesickerten E-Mails seien gefälscht worden. Zuletzt erhielt Davids ehemaliger Teamkollege Gareth Southgate (54) die Ehrung für seine Verdienste als Trainer. Für David bleibt nur übrig, abzuwarten und zu hoffen, dass es vielleicht im nächsten Jahr klappt.

Obwohl der Fußballprofi für seine Disziplin auf dem Platz gefeiert wird, war sein Image nicht immer unumstritten. Privat ist der vierfache Familienvater seit 1999 mit Victoria Beckham (50), der ehemaligen "Posh Spice", verheiratet. Gemeinsam zählen sie zu den prominentesten Paaren der Welt. Mit seiner bodenständigen Art und seinem Engagement für Kinderhilfsprojekte hat sich David über die Jahre viele Sympathien erarbeitet. Doch Kritiker werfen ihm vor, zu sehr auf Selbstdarstellung fokussiert zu sein. So wurden in den sozialen Medien auch Stimmen laut, die meinen: "Der Preis sollte an Menschen gehen, die Herausragendes leisten, nicht solche, die dafür betteln." Klar ist: Der ehemalige Star des englischen Fußballs zieht auch ohne Ritterschlag die Aufmerksamkeit auf sich.

Getty Images Victoria und David Beckham, Dezember 2024

Getty Images David Beckham im Juli 2024

