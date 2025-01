Rebecca Loos äußert sich erneut zur Affäre mit David Beckham

Rebecca Loos (47), einst persönliche Assistentin von David Beckham (49), hat sich in einem Podcast-Interview erneut zu den Affärenvorwürfen geäußert, die im Jahr 2004 für riesige Schlagzeilen sorgten. Sie wirft dem ehemaligen Fußballstar vor, sie schlecht behandelt zu haben, und erklärt, dass dies ein Grund gewesen sei, warum sie damals an die Öffentlichkeit gegangen sei. "Mein öffentlicher Auftritt war ein 'f*** dich, Kumpel'", erklärte Rebecca im Gespräch mit James English für seinen Podcast "Anything Goes". Die Vorwürfe, die David stets bestritten hat, sollen sich während seiner Zeit bei Real Madrid ereignet haben, als Victoria Beckham (50) mit den Kindern in England blieb.

Die Behauptungen von Rebecca, vor rund 20 Jahren ein intensives Verhältnis mit David gehabt zu haben, brachte die Familie Beckham an ihre Grenzen. David bezeichnete die Anschuldigungen damals als "lächerlich" und erklärte in einer offiziellen Mitteilung: "Die Wahrheit ist ganz einfach: Ich bin sehr glücklich verheiratet." Victoria gab später zu, dass dieser Lebensabschnitt für ihre Ehe die wohl schwierigste Zeit gewesen sei. In der Netflix-Dokumentation "Beckham" von 2023 sprach das Paar offen über die Krise. Ein Großteil der Medien und Öffentlichkeit stellte sich damals auf die Seite des prominenten Paares, während Rebecca scharfer Kritik und Anfeindungen ausgesetzt war.

Rebecca, die sich seit den Schlagzeilen von damals weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, arbeitete nicht nur als PA, sondern später auch als Model und machte durch TV-Auftritte von sich reden. Während David und Victoria heute als eines der stärksten Promipaare gelten, führt Rebecca ein zurückgezogenes Leben und zeigt selten Einblicke in ihr Privatleben. Die Beckhams hingegen feiern berufliche und private Erfolge – so ist Victoria eine gefeierte Designerin, und David bleibt mit seiner Fußballvergangenheit eine globale Ikone. Trotz der alten Geschichten scheinen beide entschlossen, ihr Leben weiterzuleben und ihrer eigenen Wahrheit treu zu bleiben.

Getty Images Rebecca Loos, Model

Instagram / victoriabeckham David und Victoria Beckham an Weihnachten 2024

