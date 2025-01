Denise Richards riss sich bei Dreh beide Brustimplantate

Denise Richards (53) machte bei den Dreharbeiten zur dritten Staffel der Survival-Serie "Special Forces: World’s Toughest Test" eine schmerzhafte Erfahrung. Zu Gast bei "Jeff Lewis Live" plaudert die Real Housewives Of Beverly Hills-Bekanntheit nun aus: "Ich bin von einer Brücke gesprungen und dabei sind meine Implantate geplatzt." Daran sei vor allem der Sicherungsgurt schuld gewesen, der ihre Brust eingequetscht habe. Nun steht der Schauspielerin eine OP bevor, um die Implantate wieder auf Vordermann zu bringen. Die Kosten dafür muss die Ex-Frau von Charlie Sheen (59) selbst tragen.

Die Survival-Show ist bekannt für ihre harten körperlichen und mentalen Herausforderungen, die von der echten Ausbildung der britischen Spezialeinheit inspiriert sind. Denise, die sich selbst als nicht besonders sportlich beschreibt, wollte sich dennoch beweisen und nahm die riskanten Aufgaben an, auch wenn ihre Kinder alles andere als begeistert waren. "Sie wollten nicht, dass ich mitmachte. Sie hatten Angst, dass ich mich verletzen oder sogar sterben könnte", berichtete die dreifache Mutter gegenüber People.

Die 53-Jährige hat zwei gemeinsame Kinder mit dem Two and a half Men-Star – Sami (20) und Lola Rose (19). Außerdem ist sie die stolze Mama der 13-jährigen Eloise Joni, die sie im Jahr 2011 adoptierte. In der neuen Show "Denise Richards and the Wild Things" werden Fans einen Einblick in Denise' buntes Familienleben bekommen. Im Gespräch mit Us Weekly erzählte die TV-Berühmtheit von der Dokuserie: "Unsere Familie ist nicht perfekt, und die Leute werden sehen, dass ich Fehler mache."

Getty Images Denise Richards im August 2024

Instagram / samisheen Charlie Sheen und Denise Richards mit ihren gemeinsamen Töchtern Lola (l.) und Sam

