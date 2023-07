Ohne Eltern: Die spanischen Prinzessinnen strahlen zusammen!

Sie sind ohne ihre Eltern unterwegs! König Felipe (55) und Königin Letizia von Spanien (50) haben zusammen zwei Töchter – auf Prinzessin Leonor (17) und Prinzessin Sofía (16) sind der ganze Stolz der Eheleute. Inzwischen sind die beiden schon richtige Damen geworden. Somit präsentieren sich die Schwester auch immer öfter ohne ihre Eltern auf Terminen. So auch jetzt – Leonor und Sofía geben ein stylishes Duo ab!

Am Dienstag besuchten die beiden Geschwister in Giroada einen Workshop für Innovation und Kreativität. Zu diesem Anlass setzten Leonor und Sofia auf ordentlich Farbe. Die Thronfolgerin wählte für den Termin ein schickes, orangefarbenes Kleid mit Puffärmeln. Ihre jüngere Schwester trug hingegen eine hochgeschnittene Hose in einem knalligen Rot – dazu kombinierte sie das passende Top und cremefarbene Wickelschuhe. Die beiden erledigten den Termin auch ohne ihre Eltern wie echte Vollprofis.

Besonders Leonor strahlte auf dem Event. Ob das daran liegt, dass die 17-Jährige auf Wolke sieben schwebt? Angeblich soll sie in ihren Mitschüler verliebt sein – bei ihrem Auserwählten soll es sich um den Brasilianer Gabriel, den Sohn eines Millionärsehepaars, handeln.

Splash News / ActionPress Prinzessin Leonor im Juni 2023

Dutch Press Photo Agency / ActionPress Prinzessin Sofía im Juni 2023

Getty Images Prinzessin Sofía, König Felipe, Königin Letizia und Prinzessin Leonor von Spanien

