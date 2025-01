Jennifer Aniston lässt sich vom Älterwerden nicht stressen

Jennifer Aniston (55) möchte sich keine Platte machen, sondern das Leben einfach genießen. Dass auch sie älter wird, davon lässt sich die Schauspielerin nicht ärgern, wie sie im Interview mit dem Magazin Allure deutlich machte. "Natürlich werden wir alle älter, aber wie können wir mit dem Älterwerden gedeihen? Indem man seinem Körper die Aufmerksamkeit schenkt, die er verdient", erklärte sie dazu. Für Jennifer sei es wichtig, ihren Körper zu lieben – und zwar so, wie er ist. "Er tut, was er kann. Er ist immer für uns da, also sollten wir nicht zu streng mit ihm sein", fand der Hollywoodstar.

In dem Interview ließ Jennifer auch die vergangenen Jahre Revue passieren. "Ich persönlich habe meine Dreißiger geliebt, aber meine Zwanziger waren nichts. Ich war ein Albtraum", verriet die Friends-Bekanntheit. Als 55-Jährige lässt sie es sich aber auch nicht schlecht gehen. Im Gegenteil – Jennifer weiß auf sich und ihre mentale Gesundheit Acht zu geben. "Ich versuche, unter der Woche um 22 Uhr im Bett zu liegen, alles auszuschalten und einfach nur dazusitzen und die Welt auf mich einprasseln zu lassen", erklärte sie. Zudem setze sie morgens auf Meditation und dehne sich vor dem Schlafengehen.

Für ihr Äußeres tut die "The Morning Show"-Darstellerin aber auch einiges. So treibt Jennifer täglich Sport und gönnt sich zudem ab und an ziemlich spezielle Beauty-Behandlungen. Im Oktober plauderte sie beispielsweise bei "Jimmy Kimmel Live!" aus, dass sie ein Facial mit Lachssperma ausprobierte. "Sehe ich nicht aus wie ein Lachs? Habe ich nicht eine wunderschöne Lachshaut?", scherzte Jennifer in der Talkshow darüber.

Getty Images Jennifer Aniston bei den SAG Awards 2024

Instagram / jenniferaniston Jennifer Aniston, Schauspielerin

