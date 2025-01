Kim Virginia möchte Nikolas Familie in Serbien kennenlernen

Zwischen Nikola Glumac (28) und Kim Virginia Hartung (29) wird es ernster und ernster. Die rasante Romanze der zwei Realitystars, die erst seit wenigen Wochen offiziell zusammen sind, ist nun sogar schon so weit, dass sie die Familie des jeweils anderen kennenlernen wollen. In seiner Instagram-Story geht der Temptation Island-Star jetzt nämlich auf die Frage eines Fans ein, ob er seiner Liebsten seinen Geburtsort Novi Sad in Serbien zeigen möchte – worauf die Dschungelcamp-Bekanntheit eine klare Antwort hat. "Ja, ich will deine Familie kennenlernen", betont Kim freudestrahlend, bevor sie lachend hinzufügt: "Das wird auch noch mal ein ganz anderes Ding. Kim goes Serbia."

Es ist jedoch nicht das einzige Thema, über das der 28-Jährige in seiner Fragerunde spricht. Nikola lernte Kim bereits vor einigen Jahren in seiner "Temptation Island"-Staffel kennen, als er die Beziehung mit seiner Ex-Frau Gloria Glumac (32) auf die Probe stellte und Kim in der Männer-Villa die Rolle einer Verführerin übernahm. Bereits zu diesem Zeitpunkt konnte der Beauty & The Nerd-Star den ehemaligen Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmer von sich überzeugen, wie er jetzt zugibt: "Ich fand Kim bei 'Temptation Island' supersympathisch, wir haben uns auch megagut verstanden", schwärmt er und ergänzt: "Aber ja, in der Zeit war ich halt vergeben."

Mittlerweile haben sie aber doch noch zueinandergefunden. Und in Sachen Familie kennenlernen sind sie auch schon einen Schritt weiter, denn Nikola durfte ein Familienmitglied seiner Flamme bereits kennenlernen. Wie er kürzlich im Netz verriet, machte er Bekanntschaft mit Kims Mama – allerdings auf eine eher ungewöhnliche Art und Weise. "[Ich] habe sie jetzt an Weihnachten kennengelernt, aber das war etwas unüblich. Da wir ja in Dubai sind, haben wir mit Kims Mutter gefacetimet und ich habe sie dementsprechend über FaceTime kennengelernt", erzählte der einstige Prominent getrennt-Kandidat.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Januar 2025

TikTok / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung

