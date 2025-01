Nach zwei Geburten: Rihanna hat ihren Traumkörper erreicht

Rihanna (36) könnte momentan kaum glücklicher sein: Die Sängerin und ihr Partner A$AP Rocky (36) genießen das Familienleben mit ihren zwei gemeinsamen Söhnen in vollen Zügen. Auch mit ihrem Körper ist die "Umbrella"-Interpretin komplett zufrieden. "Sie fühlt sich im Moment absolut wohl und sagt, dass sie sich noch nie so sexy gefühlt hat", schwärmte ein Insider im Gespräch mit OK! und fügte hinzu: "Sie wollte schon immer Kurven haben und dank ihrer zwei Schwangerschaften hat sie sie bekommen. Als sie noch ein B-Körbchen hatte, hat sie immer Witze darüber gemacht, dass sie Brüste liebt und jetzt, wo sie ein richtiges Dekolleté hat, ist es ein großer Spaß, es zu zeigen."

Seit einigen Jahren konzentriert sich Rihanna mehr auf ihr Modeunternehmen als auf ihre Musikkarriere. Für die Unterwäschekampagne ihrer Marke Savage X Fenty zeigte sie sich kürzlich ziemlich leicht bekleidet. Wie die Quelle berichtet, habe die Geschäftsfrau kein Problem damit gehabt, sich in Dessous zu präsentieren und auch ihr Partner sehe das gelassen. "Das Tolle ist, dass Rocky nicht eifersüchtig und kontrollsüchtig ist. [...] Er sagt ihr immer, dass sie die heißeste Frau der Welt ist, er behandelt sie wie eine Göttin, und das stärkt ihr Selbstbewusstsein", berichtete der Informant.

Rihanna ist nicht nur wegen ihres Aussehens zufrieden mit sich selbst. In einem Interview mit E! News verriet sie im Oktober des vergangenen Jahres, warum sie so eine besondere Ausstrahlung habe. "Das klingt nach einem Klischee, aber es kommt alles von innen. Man hört das immer wieder, aber es ist einfach wahr. Es ist vollkommen egal, wie du aussiehst", erzählte die 36-Jährige.

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky, Dezember 2024

Getty Images Rihanna, Sängerin

