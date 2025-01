Nackte Tatsachen: Jona und Cosimo ziehen im Forsthaus blank

Im Forsthaus Rampensau geht es darum, zu zeigen, wer das Zeug dazu hat, die Zuschauer richtig gut zu unterhalten. Mit Cosimo Citiolo (43) und Jonathan Steinig (29) haben sich zwei Kandidaten gefunden, die sich nicht scheuen, für Sendezeit auch mal die Hüllen fallen zu lassen. Nachdem die Stimmung durch das Ansägen in Folge elf etwas getrübt ist, sehen sie es wohl als einen passenden Moment: Zur Belustigung aller Anwesenden schwingen sie sich splitterfasernackt in den Whirlpool. "Wie Cosimo da wie so eine dicke Nixe da lag, ich konnte nicht mehr", zeigt sich Jona auch danach noch sichtlich amüsiert über ihre Aktion.

Während der Italiener sich noch ein wenig Mühe gibt, die intimsten Stellen an seinem Körper mit den Händen zu bedecken, hat der 29-Jährige keine Scham. Jona zeigt der Forsthaus-WG, was er hat – ob die anderen Kandidaten wollen oder nicht. "Ich hab Jonas Penis nicht gesehen", beteuert Carina Nagel, während ihre Partnerin Chika Ojiudo-Ambrose lachend gesteht: "Ich habe Jonas Penis gesehen." Ob sich die Kandidaten nun über diesen Anblick gefreut haben oder nicht – ihr Ziel haben die Jungs damit auf jeden Fall erreicht: Es wird eine Menge gelacht und Partystimmung kommt auf. Ginger Costello-Wollersheim fühlt sich von dem Anblick wohl sogar inspiriert: Die einstige Stripperin legt unter anderem für Marvin Linke (32) und Yvonne Woelke (45) einen heißen Lapdance hin.

Was Gingers Stiefsohn wohl zu diesen Szenen sagt? Die Ehefrau von Bert Wollersheim (73) lieferte nämlich schon in den vergangenen Folgen Szenen, die Alain Wollersheim wohl lieber nicht miterlebt hätte. Bei der Blondine floss nämlich nicht nur eine Menge Alkohol, im Whirlpool ging sie dann auch noch mit dem deutlich jüngeren Germany Shore-Star Michael Schüler (27) auf Flirtkurs.

©Joyn Cosimo Citiolo und Jona Steinig bei "Forsthaus Rampensau" Germany, Staffel 2

©Joyn/Nadine Rupp Ginger Costello-Wollersheim und Alain Wollersheim, Kandidaten "Forsthaus Rampensau" 2024

