Neues Leben: Marlisa Rudzio stellt ihre jetzt Ernährung um

Wenn ein neues Jahr beginnt, haben viele Leute die Idee, ihr Leben komplett umzukrempeln. Bei den meisten gehört dazu eine gesündere Ernährung und eine ordentliche Portion Sport – anscheinend zählt zu diesen Menschen auch Marlisa Rudzio (35). In ihrer Instagram-Story gibt die Influencerin ihrer Community einen kleinen Einblick in ihr Vorhaben: Als erstes erlaubt sie ihren Followern einen Blick in ihren Einkaufswagen. Wie es gesunde Ernährung verlangt, besorgt sich die Radiomoderatorin jede Menge Obst und Gemüse – natürlich alles frisch. Zum Frühstück gibt es bei ihr jetzt Naturjoghurt mit Müsli. "Sieht nicht geil aus, schmeckt auch nicht so lecker, hilft aber", bewertet sie das Gericht.

Wie sie außerdem erklärt, befindet sie sich gerade in der Vorbereitung für ihren Gewichtsverlust. Den will sie mithilfe von TRY-B in Angriff nehmen. Dabei handelt es sich um einen Mineral- und Vitamindrink, den sie den ganzen Tag über zu sich nehmen muss. Im Abnehmprogramm auf der offiziellen Website des Produktes steht, dass man zusätzlich nur eine Mahlzeit am Tag essen soll. Wie viel Marlisa abnehmen möchte oder wie lange sie dieses Programm durchziehen will, hat sie bisher nicht verraten. Allerdings zeigt sie sich jetzt schon voller Tatendrang: Neben der gesünderen Ernährung geht sie auch zum EMS-Training!

Schon in der Vergangenheit hat Marlisa oft mit ihrem Körper gekämpft. Im Juni 2024 ließ sie sich beim Beauty-Doc Fett absaugen – und das nicht zum ersten Mal. "Ich möchte das nicht mehr, denn ich fühle mich seit Jahren so unwohl mit meinem Rücken und der überschüssigen Haut, und das bekomme ich wegen meiner Haltung auch einfach nicht wegtrainiert", erklärte sie damals auf ihrem Account. Grundsätzlich liebe sie sich zwar so wie sie ist, doch mit bestimmten Körperpartien würde sie sich einfach nicht anfreunden können. Die Entscheidung, sich das Fett absaugen zu lassen, bereue sie nicht.

Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio, Influencerin

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Marlisa Rudzio bei den Reality Awards 2024

