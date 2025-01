Simone Biles wird zur Sportlerin des Jahres 2024 gekürt

Simone Biles (27), die wohl berühmteste Turnerin ihrer Generation, wurde von Sports Illustrated als "Sportlerin des Jahres 2024" ausgezeichnet. Damit ist sie die erste Olympionikin seit über einem Jahrzehnt, die diesen Titel erhält – zuletzt wurde Basketballstar LeBron James (40) im Jahr 2012 geehrt. Auf Instagram teilt sie das Coverbild, das sie in einem auffälligen Schlangenmuster-Kleid zeigt. Fans und Wegbegleiter überhäuften sie in den sozialen Medien mit Glückwünschen: "Atemberaubend!", schrieb beispielsweise ihre ehemalige Teamkollegin Aly Raisman (30).

Im begleitenden Interview sprach Simone offen über ihre Karriere und die ungewisse Zukunft, insbesondere im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles. "Leben und Tod", antwortete sie auf die Frage, worum es bei den nächsten Olympischen Spielen gehen müsse, damit sie zurückkehren könne. Nach 11 olympischen Medaillen sei für sie kaum noch etwas zu holen: "Weil ich so viel erreicht habe, bleibt mir fast nichts anderes übrig, als einfach nur überheblich zu sein und es noch einmal zu versuchen. Und wofür?" Sie gab zu, dass sie an einem Punkt ihrer Karriere sei, an dem sie demütig genug wäre, um zu wissen, wann es Zeit ist, aufzuhören.

Abseits der sportlichen Erfolge ist Simone Biles auch privat ein Vorbild und eine Inspiration für ihre Fans. Ihre Follower betrachten Simone nicht nur als Ausnahmetalent im Sport, sondern auch als jemanden, der authentisch und nahbar bleibt. "Die stärkste Person, die ich kenne", lautete ein Kommentar über die Sportikone. Seit ihrer Kindheit musste sie viele Hürden überwinden – von einer schwierigen familiären Vergangenheit bis hin zu öffentlichen Herausforderungen wie dem Umgang mit mentaler Gesundheit. In ihrer Ehe mit Jonathan Owens, einem NFL-Spieler, scheint sie eine stabile Partnerschaft gefunden zu haben, in der sie immer wieder Kraft tanken kann.

Anzeige Anzeige

Getty Images Simone Biles, Turnerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Simone Biles, Profiturnerin

Anzeige Anzeige