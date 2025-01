"Was für ein Jahr": Influencerin Lisa Mantler ist dankbar

Lisa Mantler (22) gehört trotz ihres jungen Alters zu Deutschlands erfolgreichsten Influencern. Besonders in diesem Jahr hat sie sich enorm entwickelt – und zwar nicht nur auf professionelle Weise. Im Privaten erlebte sie in den vergangenen zwölf Monaten einen Erfolg nach dem anderen – und dafür zeigt sie sich auf ihrem Instagram-Account nun dankbar. Zu einem zusammengeschnittenen Clip schreibt sie: "Danke 2024! Was für ein Jahr! Ich bin mehr als dankbar für alles, was in diesem Jahr passiert ist. Ich kann kaum das neue Jahr abwarten. Mehr kommt bald!"

Bereits 2023 haben Lisa und ihr Partner Jonas geheiratet. Anfang 2024 ging es für die beiden dann nach Australien. Allerdings gab es für das Paar keinen Luxusurlaub: Sie mieteten einen Van und reisten damit einige Wochen durch das ganze Land. Noch während sie dort durch die Gegend tuckerten, machte Lena total überraschende Neuigkeiten bekannt: Sie ist schwanger! Wie sie in ihrem aktuellen Beitrag schildert, ging es für die wachsende Familie bald darauf zurück nach Deutschland. Dort zogen sie in eine neue Wohnung in einer neuen Stadt. "Wir haben endlich wieder ein Zuhause und können euch gar nicht sagen, wie glücklich wir sind", verkündete Lisa damals.

Es dauerte allerdings nicht mehr lange, bis Lisas kleiner Sprössling das Licht der Welt erblickte. Bereits Mitte November war es endlich so weit: Lisa wurde offiziell Mutter eines kleinen Jungen. Seitdem hält sie ihre Fans regelmäßig mit Updates aus ihrem neuen Alltag als frisch gebackene Mama auf dem Laufenden. Wie sie erst kürzlich auf TikTok zeigte, bedeutet die Umstellung auf ein Leben mit Baby vor allem eins: mehr Taschen schleppen. Bisher gab sich die Influencerin aber stets überglücklich in ihrer Rolle als Mutter. Und auch in ihrem aktuellen Post nennt sie ihre Schwangerschaft die "beste Entscheidung aller Zeiten".

Instagram / lisa Lisa Mantler und ihr Mann Jonas mit ihrem Baby, Dezember 2024

Instagram / lisa Lisa Mantler, Influencerin, mit ihrem Mann Jonas

