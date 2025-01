Amanda Seyfried entdeckt Mordgeheimnis ihrer Familie

Amanda Seyfried (39) stand bei der Premiere der elften Staffel von "Finding Your Roots" vor einer schockierenden Enthüllung. In der Show, die sich mit der Ahnenforschung prominenter Gäste beschäftigt, erfuhr Amanda, dass ihr dritter Urgroßvater John P. Ebert im Jahr 1905 brutal ermordet wurde. Der damals 72-jährige, ein pensionierter Bäcker, wurde in den USA auf der Hintertreppe seines Hauses dreimal aus nächster Nähe angeschossen. "Oh mein Gott, das ist so traurig", sagte Amanda sichtlich erschüttert, als ihr diese Geschichte vorgelesen wurde.

In der Sendung schilderte Moderator Henry Louis Gates Jr., dass Ebert als "guter Bürger und unauffälliger Mann" beschrieben worden sei. Laut einem Zeitungsartikel aus jener Zeit schien er sich gerade auf dem Weg ins Haus befunden zu haben, als der Täter aus einem Versteck hervorkam und ihn attackiert hätte. Für Amanda war diese Entdeckung besonders bewegend, denn von diesem tragischen Ereignis hatte sie zuvor noch nie gehört. "Es ist seltsam – ich kenne ihn nicht, aber er ist meine Familie", erklärte die Schauspielerin. Und weiter: "Ich denke nur, 'Wie konnten sie das tun? Sorgt für Gerechtigkeit!'"

Das Interesse an Amandas Familiengeschichte wird auch durch ihre enge Verbindung zu ihrer Familie unterstrichen, über die sie in der Vergangenheit häufig gesprochen hat. Bekannt dafür, wie bodenständig und bescheiden sie trotz ihres Ruhmes lebt, hat die in Pennsylvania geborene Schauspielerin stets betont, wie wichtig ihr persönlicher Rückhalt sei. Sie selbst zog sich für einige Zeit aus dem Rampenlicht zurück, um mehr Zeit mit ihrem Ehemann, Thomas Sadoski (48), und ihren beiden Kindern zu verbringen. Mit ihrer Teilnahme an "Finding Your Roots" hat Amanda nun nicht nur ihre eigene Familiengeschichte beleuchtet, sondern auch eine neue Seite von sich gezeigt – eine, die tief bewegt ist von den Menschen, die sie selbst nie kennenlernen konnte.

Getty Images Amanda Seyfried bei den Emmy Awards 2022 in Los Angeles

Getty Images Thomas Sadoski und Amanda Seyfried, April 2019 in New York City

