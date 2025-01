Christina Hänni lehnte Angebot zur kostenlosen Nasen-OP ab

Christina Hänni (34), bekannt als Tänzerin und Ehefrau des Musikers Luca Hänni (30), hat kürzlich in einer Folge des Podcasts "Don’t worry, be Hänni" eine intime Geschichte über einen medizinischen Eingriff an ihrer Nase geteilt. Aufgrund von chronischen Nasennebenhöhlenentzündungen musste sie sich einer Operation unterziehen, bei der ihre Nasennebenhöhlen erweitert wurden. Während des Eingriffs boten die Ärzte Christina zusätzlich eine kostenlose Schönheitskorrektur an, um die Form ihrer Nase zu ändern. "Wenn wir schon an Ihrer Nase dran sind und die so aufbohren, wollen Sie die auch irgendwie verändern? Sollen wir irgendwas kleiner oder größer machen, Höcker wegmachen oder irgendwas?", gab Christina die Worte der Ärzte wieder. Sie lehnte jedoch ab: "Lasst meine Nase bitte genau so, wie sie ist."

In der Folge, in der Christina und Luca auch über eine hartnäckige Grippe sprechen, die sie über die Feiertage erwischt hatte, erklärt sie weiter, dass sie von dem Angebot zunächst überrascht war. Der Gedanke, eine medizinisch notwendige Operation mit einer ästhetischen zu kombinieren, belustigte sie. Ihr Ehemann Luca, der die Diskussion mit einem Lächeln verfolgte, äußerte sich ebenfalls zu dem Thema. Er bezweifelte, dass der Eingriff wirklich kostenlos gewesen wäre, und fügte charmant hinzu: "Das sieht alles top aus." Für Christina war vorrangig wichtig, wieder gesund zu werden – und laut ihrer eigenen Aussagen habe der Eingriff ihre Lebensqualität deutlich verbessert.

Christina und Luca Hänni geben in ihrem Podcast, mit dem sie bald auf Tournee gehen werden, regelmäßig Einblicke in ihr gemeinsames Leben. Seit ihrer Hochzeit werden die beiden von Fans für ihren Humor und ihre enge Bindung gefeiert. Vor allem Christina überzeugt durch ihre bodenständige und natürliche Art. Dass sie ihre Nase so akzeptiert, wie sie ist, unterstreicht ihre lockere Herangehensweise an das Thema Schönheit. Ihr Mann Luca, der sich seit Deutschland sucht den Superstar eine erfolgreiche Karriere aufgebaut hat, ist regelmäßig an ihrer Seite zu sehen, und die beiden gelten als eines der Traumpaare der Schweizer Promi-Szene.

Getty Images Luca und Christina Hänni im Oktober 2023

Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni, Sänger

