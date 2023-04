"RuPaul's Drag Race"-Star The Vivienne macht Trennung publik

Zwischen The Vivienne und ihrem David ist es aus! Die Dragqueen, welche mit bürgerlichem Namen James Lee Williams heißt, war durch ihre Teilnahme an der beliebten Show RuPaul's Drag Race bekannt geworden. Seit etwa fünf Jahren ging die 31-Jährige mit ihrem Partner David durchs Leben. 2019 gaben die beiden sich sogar das Jawort. Nun offenbart The Vivienne: Sie und David sind getrennt!

Auf Instagram veröffentlichte die TV-Bekanntheit die traurige Neuigkeit. "Wie viele vielleicht bemerkt haben, waren David und ich in letzter Zeit getrennt", begann sie ihren Beitrag. "Wir haben die Entscheidung getroffen, uns nach unglaublichen fünfeinhalb Jahren zu trennen. Wir sind immer noch sehr gut befreundet, aber manchmal kommt das Leben einem in die Quere und die Menschen leben sich auseinander", erklärte The Vivienne weiter. Zusätzlich bat sie darum, die Privatsphäre zu respektieren.

Die Trauung der beiden hatte damals in einem Londoner Nachtclub stattgefunden. Dieser war zu einem Festsaal umdekoriert worden. Auch ein erstes Foto des frischgebackenen Ehepaares hatte das TV-Gesicht geteilt und überglücklich dazu geschrieben: "Das war der unglaublichste Tag."

