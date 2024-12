Leonardo DiCaprio und Vittoria genießen romantischen Urlaub

Seit mehr als einem Jahr vergnügt sich Leonardo DiCaprio (50) nun schon mit dem Model Vittoria Ceretti (26). Dabei werden die beiden immer wieder bei Dates überall auf der Welt gesichtet – gerade befinden sich die beiden in der Karibik. Auf Fotos, die TMZ vorliegen, genießen die beiden Turteltauben die Strände und das Wasser von St. Barts. Dabei trägt Vittoria einen weißen Bikini, der ihre durchtrainierte Figur perfekt in Szene setzt. Im Wasser kann das Paar die Finger nicht voneinander lassen und genießt die Zweisamkeit sichtlich. Einmal klammert sich Vittoria von hinten an den Schauspieler, was diesen überhaupt nicht zu stören scheint. Leo grinst genüsslich in den Armen seiner Partnerin.

Die Romanze zwischen dem Filmstar und der Fashionista scheint recht ernst zu sein. Die beiden haben sich im Oktober sogar tierischen Nachwuchs angeschafft: Sie sind stolze Eltern eines kleinen Pomeranian-Welpen. Es wurde auch schon gemunkelt, dass Leo und Vittoria sich verlobt hätten! Allerdings setzte ein Insider diesen Behauptungen schnell ein Ende. Gegenüber Page Six meinte die Quelle entschieden: "Das ist nichts weiter als ein Internet-Gerücht." Leo und Vittoria würden sich jeden Monat wieder mit solchen Spekulationen herumschlagen müssen und deswegen würden die ihnen nicht mehr viel anhaben können.

Andererseits wurde den beiden aber auch schon eine Liebeskrise nachgesagt. Im September wurde Leo bei einer Veranstaltung im Rahmen der Pariser Fashion Week mit einer Person gesichtet, bei der es sich nicht um Vittoria handelte. Stattdessen teilte sich Model Neelam Gill (29) mit dem Schauspieler ein Taxi! Wie Daily Mail damals berichtete, haben die beiden den gesamten Tag miteinander verbracht. Sie soll angeblich in einen Flirt mit Leo verwickelt gewesen sein, bevor er anfing, Vittoria zu daten.

Anzeige Anzeige

Raw Image LTD/MEGA Leonardo DiCaprio und Vittoria Ceretti in London, November 2023

Anzeige Anzeige

ActionPress / Nassou.fr / BACKGRID Neelam Gill in Paris, September 2024

Anzeige Anzeige