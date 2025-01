"Love Is Blind"-Kandidat Marcel hatte eine schlimme Kindheit

Das "Love Is Blind"-Franchise ist bekannt für große Emotionen und tiefgründige Gespräche. Auch in der deutschen Version, die am Freitag auf Netflix startete, geben die Teilnehmer private Informationen aus ihrer Vergangenheit preis. Schon in der ersten Folge von "Love Is Blind: Germany" öffnet sich Kandidat Marcel (36) gegenüber Jen (31) und erzählt ihr von schlimmen Erlebnissen aus seiner Kindheit. Nachdem sein leiblicher Vater seine Mutter noch vor der Geburt des heute 36-Jährigen verlassen hatte, zog diese ihn und seinen Bruder allein auf. Sie soll dieser Aufgabe allerdings nicht gewachsen gewesen sein. "Nach einem Jahr haben wohl Nachbarn das Jugendamt angerufen, um zu sagen: 'Hey, da sind zwei Jungs und die sind verwahrlost, vernachlässigt'", schildert der Marketingmanager.

Nach diesen Geschehnissen kam Marcels Mutter ins Gefängnis, sein Bruder und er wurden in einer Pflegefamilie untergebracht. Doch auch dort konnte der Kölner nicht behütet aufwachsen. "Mir wurde eigentlich jeden Tag klargemacht, dass ich nur das Pflegekind bin", erzählt er über die ersten Jahre seines Lebens. Seine Dating-Partnerin Jen scheint von diesen Schilderungen ergriffen zu sein und macht ihre Anteilnahme deutlich. "Es klingt nach vielen Entscheidungen, die gegen dich getroffen wurden", stellt die 31-Jährige fest. Trotz dieser traurigen Erinnerungen geht Marcel bestärkt aus dem Gespräch. "Es war meine Hoffnung, dass in diesem Gespräch etwas passiert und verrückterweise ist es auch passiert", freut sich der Reality-TV-Teilnehmer. "Ich freue mich total und bin supergespannt auf die nächsten Gespräche und wo es hingeht."

Neben Marcels emotionalen Erzählungen schlagen die Herzen anderer Kandidaten in der ersten Folge bereits höher. Das krönende Finale der Episode ist sogar ein Antrag. Nachdem es bei Hanni und Daniel schon beim ersten Kennenlernen durch die Kabinenwand gefunkt hatte, hielt der 26-Jährige um die Hand der Kölnerin an. Diese zögerte nicht und nahm den Antrag sofort an. Überglücklich erzählte sie in ihrem Einzelinterview, wie es ihr nach Daniels Kniefall geht: "Ich bin genau da, wo ich sein will. Es ist einfach perfekt gerade."

Netflix "Love Is Blind: Germany"-Kandidatin Jen

Netflix "Love Is Blind: Germany"-Kandidatin Hanni

