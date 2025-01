Erster Antrag: Das erste "Love Is Blind"-Paar steht fest

"Love Is Blind: Germany" hält bereits in der ersten Folge, was es verspricht. Die ersten vier Episoden des Kuppelformats wurden heute bereits auf Netflix veröffentlicht – doch wer große Emotionen sehen möchte, findet diese schon in Folge eins. Bei den Kandidaten Hanni (28) und Daniel (26) funkte es nämlich sofort, weshalb sich der 26-Jährige schnell ein Herz fasste und seiner Auserwählten die große Frage stellte. Vor der Kabinenwand, die das neue Liebespaar trennte, ging Daniel auf die Knie: "Möchtest du den nächsten Schritt gehen und meine Frau werden?" Die Kölner Immobilienmaklerin ließ ihn nicht lange zappeln und kreischte "Ja!" Im Einzelinterview schwärmte die 28-Jährige von dem großen Moment: "Ich bin genau da, wo ich sein will. Es ist einfach perfekt gerade."

Die Lovestory der beiden verlief allerdings nicht reibungslos, denn Hanni lernte zeitgleich auch den Kandidaten Ilias kennen. Im Verlauf der Dating-Phase stellte sie jedoch fest, dass ihre Anziehung zu Daniel stärker war. "Ich bin mir 100 Prozent sicher mit meinen Gefühlen zu Daniel", erzählte sie nach einem weiteren Gespräch mit dem Frankfurter Unternehmensberater. Doch diese Erkenntnis musste die Reality-TV-Darstellerin Ilias noch mitteilen. "Die Sache ist, es bringt nichts, wenn man ein gutes Gefühl bei einer Person hat und dann bei dem anderen auch", erklärte Hanni ihm. Sie machte weiter deutlich, sich trotz ihrer Zuneigung zu ihm bereits für jemand anderen entschieden zu haben. Der bedauerte das abrupte Ende ihres Kennenlernens und antwortete geknickt: "Ich habe mich sehr, sehr wohlgefühlt bei dir."

So spannend wie die Staffel losgeht, so soll sie laut den Moderatoren Steffi Brungs und Christian Wackert auch weitergehen. Diese verrieten gegenüber Promiflash, worauf sich die Zuschauer freuen dürfen. "Es wird nicht auf Skandale oder die Sendezeit geachtet", stellte Christian klar und machte deutlich, dass der Fokus vor allem auf tiefgründigen Gesprächen und den Erfahrungen der Datingshow-Teilnehmer liegt. "Die Zuschauer können sich auf 'normale' Menschen einstellen, die wirklich auf der Suche nach der wahren Liebe sind", verspricht der Moderator.

Netflix "Love Is Blind: Germany"-Kandidatin Hanni

Netflix "Love Is Blind: Germany"-Kandidat Daniel

