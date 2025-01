NFL-Star deutet Hochzeit von Taylor Swift und Travis an

Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) sorgen auch im neuen Jahr für Schlagzeilen. Nun macht ein guter Freund des Footballspielers den Fans Hoffnungen auf eine baldige Hochzeit der Superstars. Adam Jones, genannt Pacman, verrät in seinem Format "The Pacman Jones Show": "Ich denke, dass sie dieses Jahr heiraten werden, vielleicht nach der Saison." Spekulationen, dass es sich bei der Romanze um eine PR-Aktion handelt, hält der ehemalige Cornerback für haltlos. "Ich sehe da echte Liebe – mit Kindern und allem Drum und Dran", erklärt der Ex-Sportler.

Dass es zwischen Travis und Taylor ernster wird, zeigte kürzlich auch ein Umzug. Eine Quelle berichtete gegenüber Daily Mail, dass die "Lover"-Interpretin momentan hauptsächlich in Nashville wohne – nur etwa eineinhalb Flugstunden von ihrem geliebten Travis in Kansas City. Zuvor hielt sie sich meist in New York City auf, allerdings ist der Big Apple doppelt so weit von der Wahlheimat ihres Freundes entfernt. "Taylor hat durch die Beziehung zu Travis ihre Prioritäten geändert. So sehr in Travis verliebt zu sein, hat ihr einen neuen Blick auf das Leben gegeben", schwärmte der Insider.

Nach einem turbulenten 2024 kann sich Taylor in den nächsten Monaten ein wenig erholen. Im Dezember ging ihre "The Eras"-Tour zu Ende, auf der sie fast zwei Jahre lang durch die gesamte Welt gereist war. Zum krönenden Abschluss veranstaltete Travis seiner Freundin nach der letzten Show eine Überraschungsparty, die thematisch auf die Konzertreihe abgestimmt war. Wie Fotos auf Instagram zeigten, überreichte er ihr sogar den "22"-Hut, den die Musikerin auf der Bühne immer einem Fan aufgesetzt hatte.

MEGA / William C. Lopez / New York Post Travis Kelce und Taylor Swift, September 2024

Instagram / ashavignone Travis Kelce überreicht Taylor Swift einen besonderen Hut

