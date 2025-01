Selena Gomez und Co.: Diese Stars strahlen in Palm Springs

In Hollywood beginnt die schönste Jahreszeit – die Awards Season. Bevor es am Sonntag mit den Golden Globes losgeht, versammelten sich einige Stars für die Creative Impact Awards und den Directors To Watch Brunch in Palm Springs. Selena Gomez (32), die mit "Emilia Pérez" Chancen auf einige Preise hat, zeigte sich dabei in einem kurzen, rosafarbenen Kleid mit langen Ärmeln und einem blumigen Stickmuster. Auch Jennifer Lopez (55), die momentan in "Unstoppable" zu sehen ist, machte eine gute Figur. Sie gab ein fliederfarbenes Kleid zum Besten und lächelte für die Fotografen. "Blink Twice"-Regisseurin Zoë Kravitz (36) präsentierte in ihrer schwarzen Robe einen ganz anderen Look. Schwarze Heels und eine Sonnenbrille machten ihr lässiges Outfit perfekt.

Den Weg in die Wüstenstadt fanden außerdem Cynthia Erivo (37) und Ariana Grande (31). Ausnahmsweise hielt sich die "Into You"-Interpretin nicht an die Farbwahl ihres Filmcharakters aus Wicked. Stattdessen posierte sie in einem ausgestellten schwarzen Kleid neben ihrer Kollegin, die ein gelbes Kleid und einen mintgrünen Mantel trug. Die Britin wurde bei dieser Gelegenheit mit einem Creative Impact Award geehrt, den ihr Ariana überreichte.

Einen Tag zuvor versammelten sich Ariana und ihre Kolleginnen schon für die Palm Springs International Film Awards. Bei der Preisverleihung wurde unter anderem Nicole Kidman (57) für ihre Hauptrolle in "Babygirl" ausgezeichnet. Auf der Bühne bedankte sich die Australierin in einer bewegenden Rede bei ihrer verstorbenen Mutter. "Das ist für meine Mutter. Meine ganze Karriere war für meine Mutter und meinen Vater, die jetzt nicht mehr hier sind. Ich werde trotzdem weiterarbeiten und der Welt etwas geben, weil ich liebe, was ich tue", sagte sie laut People.

