So leidenschaftlich ist erstes "Love Is Blind"-Paar-Reveal

Auf Netflix ist endlich "Love is Blind: Germany" gestartet. Schon in der ersten Episode der Kuppelshow knistert es gewaltig zwischen den Kandidaten. Die 28-jährige Hanni und der 26-jährige Daniel sind das erste Paar, bei dem es vor der Kabinenwand, die beide Singles voneinander trennte, einen Antrag gibt. In der zweiten Episode kommt es dann endlich zu dem Aufeinandertreffen der beiden und sie stehen sich erstmals persönlich gegenüber. Direkt fallen sich die Datingshow-Teilnehmer um den Hals und es folgen einige leidenschaftliche Küsse. Ohne lange zu fackeln, holt Daniel daraufhin einen Ring hervor, den er seiner Liebsten auf den Finger steckt.

Hanni ist hin und weg von ihrem Gegenüber. Sie kommt aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus und kichert überglücklich im Einzelinterview: "Ich hab keinen Lippenstift mehr drauf, weil Daniel mir den weggefressen hat!" Zudem fasst sie die Knutscherei mit den eindeutigen Worten zusammen: "Es war lecker." Auch Daniel gefällt seine Hanni sehr und er schwärmt begeistert: "Ich freue mich extrem, dass ich mich schon so in den Charakter verliebt habe und das Äußere dann auch so passt. Klar, es ist auch nicht schlecht, dass sie noch so gut küssen kann."

Nachdem sich beide vorerst voneinander verabschieden müssen, plant die blonde Kölnerin bereits ihre Zukunft mit Daniel. "Alleine mit ihm einen Kaffee zu trinken – darauf freue ich mich. Dann gehen wir spazieren, wir lachen, wir liegen im Bett... Ich freue mich, mein ganzes Leben mit ihm zu teilen." Ihr Match stimmt ebenfalls zu und behauptet hoffnungsvoll: "Ich bin mega, megagespannt auf unsere Zukunft. Ich sehe das sehr positiv!" Wie es letztendlich mit den beiden weitergeht, bleibt aber noch offen.

Anzeige Anzeige

Netflix "Love Is Blind: Germany"-Kandidatin Hanni

Anzeige Anzeige

Netflix "Love Is Blind: Germany"-Kandidat Daniel

Anzeige Anzeige

Anzeige