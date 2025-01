Barbara Meier feiert Comeback bei der Pariser Fashion Week

Barbara Meier (38) feiert ein spektakuläres Comeback auf der Pariser Fashion Week. Nach 15 Jahren Abstinenz kehrt die frühere Gewinnerin von Germany's Next Topmodel auf die Laufstege der französischen Hauptstadt zurück. Ende Januar wird das Model bei der Show der Designerin Lena Erziak zu sehen sein – ein Meilenstein, den Barbara nach eigenen Worten kaum fassen kann: "Paris bleibt der Gipfel der Modewelt", schwärmte sie im Gespräch mit Bild. Mit 38 Jahren noch einmal über den Laufsteg zu schreiten, war lange unvorstellbar. "Bei meinem ersten Auftritt dort war ich 20 – und schon damals die Älteste", erinnert sie sich.

Die Rückkehr auf den Laufsteg zeigt, wie sich die Modebranche verändert hat. Heute sei es für Frauen in ihrem Alter wesentlich leichter, in der Branche aktiv zu bleiben, so Barbara. Sie sieht sich selbst als Teil eines Wandels hin zu mehr Vielfalt und Akzeptanz: "Wichtig ist, dass es passiert." Den strengen Vorbereitungsplänen, die während ihrer Anfangsjahre üblich waren, kehrt sie allerdings den Rücken. "Früher hätte ich wochenlang trainiert und Diäten gemacht. Heute stehen meine Kinder im Mittelpunkt", erklärt Barbara. Dennoch plant sie, für die bevorstehende Show ein wenig an ihrem Gang auf hohen Schuhen zu arbeiten – dank des langen Flurs in ihrem Zuhause habe sie dafür ideale Bedingungen, scherzt sie.

Der Weg, den Barbara seit ihrem Sieg bei Heidi Klums (51) Castingshow 2007 zurückgelegt hat, ist beeindruckend. Sie reiste als Model und Schauspielerin um die Welt. Privat ist sie seit 2019 mit dem Unternehmer Klemens Hallmann verheiratet, mit dem sie zwei Kinder hat. Mittlerweile geht Barbara entspannt mit dem Thema Schönheit um: "Mein Körper hat so viel geleistet. Warum sollte ich mich da über eine Delle beschweren?" Ihr Comeback zeigt, dass der Laufsteg nicht mehr nur den Jüngsten vorbehalten ist – und Barbara empfindet mehr Selbstbewusstsein denn je.

Instagram / barbarameier Barbara Meier mit ihrem Baby

Getty Images Barbara Meier und Klemens Hallmann

