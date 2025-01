Brady Corbet zollt Jeff Baena (†47) bei Golden Globes Tribut

Jeff Baena hinterlässt eine große Lücke. Der Regisseur und Drehbuchautor ist am 3. Januar überraschend verstorben. Sein Ableben bewegt die gesamte Branche, wie nur zwei Tage nach seinem Tod bei den Golden Globes am vergangenen Sonntag zu sehen war. Kollegen und Freunde gedachten des Filmemachers während der Veranstaltung – darunter auch der Regisseur Brady Corbet, der in seiner Dankesrede den Verlust thematisierte sowie Jeffs Angehörigen und seiner Frau Aubrey Plaza (40) sein Mitgefühl aussprach. "Heute Abend ist mein Herz bei Aubrey Plaza und Jeffs Familie", sagte er am Ende seiner Dankesrede, als er seine Auszeichnung als bester Filmregisseur annahm.

Aubrey, die vor allem durch ihre Rolle in der Serie "Parks and Recreation" bekannt wurde, blieb den diesjährigen Golden Globes am Sonntag fern. Ursprünglich sollte sie bei der glamourösen Veranstaltung im Beverly Hilton Hotel als Präsentatorin eine Auszeichnung überreichen – doch Aubrey sagte den Auftritt nach dem überraschenden Tod ihres Mannes ab. Jeff war am vergangenen Freitagmorgen von einem Assistenten in seinem Haus in Los Feliz, Kalifornien, leblos aufgefunden worden. Wie die Daily Mail berichtet, war sein Tod laut dem Gerichtsmediziner des Los Angeles County ein Suizid.

Jeff war sowohl für seine Regiearbeit bei Filmen wie "Life After Beth" und "Horse Girl" als auch für das Drehbuch zur Komödie "I Heart Huckabees" bekannt. Aubrey und er hatten fast ein Jahrzehnt eine Beziehung, bevor sie sich im Jahr 2020 in einer spontanen Zeremonie während der COVID-Pandemie das Jawort gaben. Das Paar teilte nicht nur eine romantische, sondern auch eine kreative Verbindung. Sie arbeiteten an mehreren Projekten zusammen und beschrieben ihre Zusammenarbeit als inspirierend und erfüllend. Nach seinem Ableben äußerten zahlreiche Weggefährten ihre Bewunderung für Jeffs Talent und die enge Verbindung, die er zu Aubrey hatte.

Getty Images Aubrey Plaza und Jeff Baena beim Sundance Film Festival, Januar 2017